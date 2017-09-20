Сергей ГЛАДЫРЬ: «Осенью помогу сборной Украины в матчах отбора на ЧМ»

Привет всем!



Как вы могли видеть, если следите за мною в соцсетях – я уже давно в Монако. К счастью, в прошлом осталась операция и последующая реабилитация в Бельгии. Теперь я вернулся к семье и готовлюсь к новому сезону вместе командой, пусть и не в общей группе. Они без меня играют контрольные игры и получается у них довольно хорошо.

Сейчас я куда больше занимаюсь с мячом и в тренажёрном зале. Делаю упражнения, которые мне написали, и параллельно смотрю, как работают партнеры.



Со Звезданом Митровичем говорили очень коротко. Он отлично знает меня и мои возможности, я прекрасно знаю его подход и его требования. Я никогда не позиционировал себя как первая скрипка, как лидер. Наверное, и нельзя сказать, что я ролевой игрок, но я всегда настраиваю себя выполнять то, что нужно команде. Могу и полотенцем помахать. Или выйти всего на 2 минуты, сделать один важный бросок и снова уступить кому-то место на паркете. Словом, так работаем со Звезданом, как работали раньше. Иногда даже без слов.



С ребятами тоже мало говорил поначалу, так как они улетели почти сразу после моего приезда. Конечно, попытаюсь найти контакт со всеми, провести с ними время вместе и по-отдельности, чтобы понять, кто какой человек. Это должно помочь нам уже на паркете. Мы командой вот недавно провели очень веселый день во время предсезонной фотосессии, где много смеялись. А после, всего пару дней назад, еще и с детьми пообщались во время нашего меди-дня. Люблю такие мероприятия.

В бытовом плане у меня есть небольшие изменения. Мы сейчас переехали ближе к Монако, потому что наш ребенок идет в детский сад, а оттуда, где мы жили раньше, ехать слишком далеко. В среднем это по 25 минут дороги, но в плохие дни, приходилось стоять и по часу.



Моя жена Лена сейчас много занимается семейными делами и дочерью. Из-за моего почти постоянного отсутствия дома, из-за тренировок и выездов, домашней работы накапливается очень много. Фактически, только собой заниматься у нее получается, своим телом и здоровьем – ходить в зал, бегать. Но на какие-то другие занятия, хобби… с этим тяжело. Но, у нас на этот счет есть определенные планы. Может быть в конце сезона она займется подготовкой местных молодых фехтовальщиков. Мы как-то ходили на тренировки здешних ребят, и жена сказала, что уровень у них довольно невысокий. Она же у меня Олимпийская чемпионка, Чемпионка Мира и Европы, у нее огромный опыт наивысшего уровня и она имеет соответствующее образование, ведь закончила «Олимпийский Спорт» в НУК. Уверен, она сможет очень помочь местным деткам.

Ну а вообще, конечно, уже очень хочется играть. Я соскучился за баскетболом. Тем более у нас снова чемпионские амбиции. Мы очень хотим наконец победить в чемпионате Франции. Я понимаю, да и все у нас тут понимают, что будет снова непросто, мягко говоря. Я следил за подписаниями, и думаю, что главными нашими конкурентами в погоне за титулами будут «Лион» и «Страсбург». С другой стороны, вот уже какой год я здесь, а я провел во Франции 4 сезона, я понимаю, что это же французская лига, здесь все очень неожиданно. Те же судьи во Франции очень специфичны. Это я могу сказать на 100 %, играя здесь уже за три разных команды. Арбитры часто дают фолы на личном отношении. Свистят зависимо от симпатий к тренеру команды, или игроку. Ну и «Монако» не любят почти все. Да, это правда.

Но и Лига чемпионов тоже важна. У нас интересная группа, будут довольно интересные поездки. Хотя, я уже почти везде был, кроме Красноярска. Не уверено, что там какой-то живописный город, но будет интересно улететь так далеко в России, как я еще не летал. Но и зал Мурсии - хорошо помню его по выступлениям в Испании. Там очень горячие болельщики, там очень сложно играть. Тоже будет интересно. Хотя, конечно, куда бы мы не поехали, свободного времени будет очень мало и города будем видеть преимущественно из окна автобуса. Но и это приятно.

Как уже говорил, осенью постараюсь приехать в национальную сборную. Забавно было читать, что у меня какие-то конфликты с Евгением Мурзиным, и тем более - что мне не нужна сборная. Я уже устал говорить, что для меня не очень важны все эти условия подготовки. Конечно, хочется, чтобы все было как при Фрателло, но нужно быть реалистами и понимать, что сейчас другое время. Неоднократно говорил, что сборная очень важна для меня. Мне вдвойне приятно приезжать и встречаться с людьми, которых я знаю почти всю жизнь, моими друзьями. Это не клуб, где ты получаешь зарплату. Просто в главную команду страны нужно приезжать, если готов на 100 %. Из-за колена я пропустил несколько циклов, но сейчас мой организм в полном порядке, и если до ноября ничего не измениться - я с радостью приеду и помогу команде.

Хочу воспользоваться случаем и поддержать ребят, поздравить с выходом в плей-офф Евробаскета-2017. Я думаю, что все-таки могло быть и лучше, выиграй парни на одну игру больше в группе. А так - Словения, которая ну очень сильна сейчас и доказала это победой на турнире. Но все равно - выход в плей-офф, это явно удовлетворительный результат. Но они могли лучше. Мне так показалось. Я не смотрел только первую игру с немцами, остальные видел. Видел, как парни старались, это очень важно.

Новый формат отбора на Чемпионат Мира для нас, объективно, выгоден. У нас сейчас нет игроков из НБА и Евролиги, потому мы будем иметь некоторое преимущество. Та же Латвия без Стрелниекса и Порзингиса будет совершенно другой командой, значительно менее мощной. То же и по Турции. Главное, чтобы мы все были здоровы и пребывали в хорошей функциональной форме.

В этом году буду пытаться как-то находить время и помогать «Нико-Баскету». Я уже говорил в интервью каналу «Xsport», что мне поступило предложение принимать участие в жизни клуба от Валентина Берестнева и Андрея Черепанова. Среди воспитанников Николаева было много баскетболистов для сборной. Раевский, Фурман, Лебедев, Подорванный, Онуфриев, Бойко, я. Были еще такие люди как Сильковский и Тонченко. Им тоже давали шансы, пусть они ими и не воспользовались, как следует. Ну а так, с тех пор, кажется, именно я - последний человек из Николаева, который ездил в национальную команду.

Валентин Борисович Берестнев, наверное, вдохновился примером Сережи Лищука. А я вот сразу подумал о Тони Паркере, которые спонсирует «Асвел», и там есть и детско-юношеская команда. Будут помогать финансово, буду приезжать летом и проводить время с детьми. Надеюсь, мое имя как-то поможет в привлечении спонсоров для клуба. Ну и примером своим буду показывать местным болельщикам, что нужно команду поддерживать.

Вышеупомянутые Берестнев и Черепанов, также Петренко Сергей, Владимир Кучеренко - есть кому заниматься детьми в «Нико-Баскете». Увидим, как будет дальше, но я хочу по мере возможностей как-то интегрироваться в жизнь клуба уже в этом сезоне.

Словом, рассчитываю, что сезон будет очень интересным. Постараюсь писать о себе побольше!