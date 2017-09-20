Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Мурзин остается во главе сборной Украины

Наставник получил кредит доверия на отборочный цикл к чемпионату мира-2019

  • 20.09.2017 14:21
  • 99 просмотров
  • 0 комментария
Метки
eurobasket2017. Евгений Мурзин
© eurobasket2017. Евгений Мурзин

Президиум федерации баскетбола Украины единогласно проголосовал за то, чтобы Евгений Мурзин продолжил работу с национальной командой. Мурзину выдан кредит доверия на отборочный цикл к ЧМ-2019, который для украинской команды стартует в ноябре матчами против Швеции и Турции.

Напомним, Мурзин возглавил сборную Украины в 2015-м году, сменив на этом посту Майка Фрателло. На Евробаскете-2015 Украина, выиграв один матч из пяти, не вышла из группы, но после отобралась на Евробаскет-2017, где, выиграв два матча при трех поражениях, смогла выйти в 1/8 финала. Там Украина уступила сборной Словении, будущему чемпиону турнира.

Тренерский штаб команды на отборочный цикл будет утвержден позднее. 

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.