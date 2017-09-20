ОФИЦИАЛЬНО: Мурзин остается во главе сборной Украины

Президиум федерации баскетбола Украины единогласно проголосовал за то, чтобы Евгений Мурзин продолжил работу с национальной командой. Мурзину выдан кредит доверия на отборочный цикл к ЧМ-2019, который для украинской команды стартует в ноябре матчами против Швеции и Турции.

Напомним, Мурзин возглавил сборную Украины в 2015-м году, сменив на этом посту Майка Фрателло. На Евробаскете-2015 Украина, выиграв один матч из пяти, не вышла из группы, но после отобралась на Евробаскет-2017, где, выиграв два матча при трех поражениях, смогла выйти в 1/8 финала. Там Украина уступила сборной Словении, будущему чемпиону турнира.

Тренерский штаб команды на отборочный цикл будет утвержден позднее.