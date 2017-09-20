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Молодежные сборные Украины по баскетболу получили наставников

В ФБУ определились с тем, кто будет возглавлять сборные разных возрастов

  • 20.09.2017 15:25
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  • 1 комментария
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ФБУ. Вадим Пудзырей
© ФБУ. Вадим Пудзырей

Президиум ФБУ утвердил кандидатуры главных тренеров юношеских и молодежных сборных Украины на следующий год.

Так, молодежную сборную (U-20) на чемпионат Европы в Германию (дивизион А) повезет главный тренер «БИПы» Вадим Пудзырей, в последние два лета работавший ассистентом Александра Вороны в сборной U-18.

Команда U-18 отправится на игры Дивизиона А в Латвию под руководством наставника «Будивельника» Владимира Коваля, который имеет обширный работы с молодежными сборными Украины в предыдущие годы.

Сборная U-16 попробует подняться в Дивизион А под руководством Виталия Черния, который этим летом ассистировал Максиму Михельсону в украинской молодежке. Ранее Черний возглавлял юношеские и молодежные сборные разных возрастов, а также был главным тренером национальной сборной.

Наконец, сборную U-15 принял Игорь Харченко, занявший этим летом пятое место в Дивизионе В с командой U-16.

Напомним, то ранее была информация о том, что национальную сборную Украины продолжит возглавлять Евгений Мурзин. 

Источник — Планета Баскетбол

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Комментарии
    kvlad200760
      kvlad200760, 20.09.2017 15:35
    0
    Я так понимаю что сборные отданы на откуп бывшим игрокам!Следовательно и прогресса не стоит ожидать!Почему?Да потому что вновь идет ротация тренеров различных сборных составленная сплошь из бывших игроков!По прежнему нет стройной системы или перехода из сборнойв сборную или хотябы с 14 до 18 лет чтобы игроков вел один тренер,чтобы потом передать тех кто готов в молодежку.
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