Молодежные сборные Украины по баскетболу получили наставников

Президиум ФБУ утвердил кандидатуры главных тренеров юношеских и молодежных сборных Украины на следующий год.

Так, молодежную сборную (U-20) на чемпионат Европы в Германию (дивизион А) повезет главный тренер «БИПы» Вадим Пудзырей, в последние два лета работавший ассистентом Александра Вороны в сборной U-18.

Команда U-18 отправится на игры Дивизиона А в Латвию под руководством наставника «Будивельника» Владимира Коваля, который имеет обширный работы с молодежными сборными Украины в предыдущие годы.

Сборная U-16 попробует подняться в Дивизион А под руководством Виталия Черния, который этим летом ассистировал Максиму Михельсону в украинской молодежке. Ранее Черний возглавлял юношеские и молодежные сборные разных возрастов, а также был главным тренером национальной сборной.

Наконец, сборную U-15 принял Игорь Харченко, занявший этим летом пятое место в Дивизионе В с командой U-16.

Напомним, то ранее была информация о том, что национальную сборную Украины продолжит возглавлять Евгений Мурзин.