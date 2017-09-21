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Черкаськие Мавпы усилились американским центровым

Марвин Джефферсон продолжит карьеру в Украине

  • 21.09.2017 09:40
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«Черкаськие Мавпы» подписали контракт с 31-летним американским центровым Марвином Джефферсоном.

В прошлом сезоне Джефферсон выступал в турецком «Мугла Орман». В 25 играх он записал себе в актив 14.3 очков, 8.7 подборов, 1.6 передач и 1.9 блок-шотов.

Джефферсон довольно опытный игрок. Он играл в четырех разных странах на трех разных континентах (Европа, Латинская Америка и, конечно, Северная Америка). Джефферсон ранее профессионально играл во Франции, Уругвае и Кипре. Марвин посещал университет Айдахо до 2010 года и следующий сезон станет для него восьмым в профессиональной карьере.

Источник — Basket.com.ua

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