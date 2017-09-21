Украинский баскетболист Алексей Лэнь примет квалификационное предложение «Финикса» до 26 сентября.

Украинский центровой намерен намерен принять квалификационное предложение «Финикса» до старта тренировочного лагеря, который откроется 26 сентября. Таким образом, зарплата Лэня за следующий сезон составит $4,2 миллиона, а после его окончания он получит статус свободного агента.

В новом сезоне украинец будет иметь право вето на свой обмен, поскольку в таком случае он потеряет права Берда, дающие право на более выгодные финансовые условия нового контракта.