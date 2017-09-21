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Герун вышел в стартовом составе Барселоны в товарищеском матче

Украинский баскетболист провел на площадке 14 минут и набрал 7 очков

  • 21.09.2017 20:25
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БК Барселона
© БК Барселона

Украинский мощный форвард Владимир Герун вышел в стартовом составе «Барселоны» на предсезонный товарищеский матч с «Канариасом». Всего он провел на площадке 14 минут, за которые набрал 7 очков (2/4 трехочковых, 3/ 4 штрафных) и совершил 2 подбора (1 в нападении) при 1 фоле. Каталонцы победили со счетом 82:62.

В межсезонье Герун заключил контракт на предстоящий сезон с «Барселоной-В», но главный тренер первой команды Сито Алонсо намерен привлекать его к работе с основным составом.

Источник — Планета Баскетбол

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