Герун вышел в стартовом составе Барселоны в товарищеском матче

Зинченко в этом сезоне будет играть. сезон длинный...матчей много

Крысе - по заслугам. Более подлого футболиста не сыскать...

тут тоже наверно Ахметов виноват? с ФФУ или просто надо признать что у киян среди ...

Этот интеллектуал видно не в курсе, что Украина с Россией разные страны. Ну и то что он будет мст...

Врачи здесь уже бесполезны(((

Ломаченко должен мстить кубанинцу за каждый бразильский и мексиканский сериал, которым его мучили...