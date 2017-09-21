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Будівельника зіграє в Лізі чемпіонів проти білоруського Цмокі-Мінськ

Поєдинки другого кваліфікаційного раунду ЛЧ будуть зіграні 24 і 26 вересня

  • 21.09.2017 21:32
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Будівельника зіграє в Лізі чемпіонів проти білоруського Цмокі-Мінськ

Визначився перший суперник столичного «Будівельника» в кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА. У другому раунді відбору чемпіон України зіграє проти «Цмокі-Мінськ» з Білорусі.

У другому матчі першого кваліфікаційного раунду білоруська команда перемогла «Пріштіну» з Косово – 89:74.

Більшу частину поєдинку господарі не форсували подій. З другої половини третьої чверті вони додали обертів та впевнено довели зустріч до перемоги.

Найрезультативнішими в переможців стали Мещаряков (21 очко), Чарапович (13). Дабл-дабл зробив Кравиш – по 10 очок і підбирань.

Нагадаємо, у першому матчі в Косово «Цмокі-Мінськ» перемогла – 57:50.

Перший поєдинок двобою «Будівельник» зіграє у неділю, 24 вересня в Мінську. Матч-відповідь кияни проведуть 26 вересня в столичному Палаці спорту. Початок о 19:00. 

Ліга чемпіонів ФІБА
1 кваліфікаційний раунд
Матч 2

«Цмокі-Мінськ» (Білорусь) – «Пріштіна» (Косово) – 89:74 (19:17, 21:22, 23:15, 26:20).

Источник — Федерация баскетбола Украины

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