Будівельника зіграє в Лізі чемпіонів проти білоруського Цмокі-Мінськ

Визначився перший суперник столичного «Будівельника» в кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА. У другому раунді відбору чемпіон України зіграє проти «Цмокі-Мінськ» з Білорусі.

У другому матчі першого кваліфікаційного раунду білоруська команда перемогла «Пріштіну» з Косово – 89:74.

Більшу частину поєдинку господарі не форсували подій. З другої половини третьої чверті вони додали обертів та впевнено довели зустріч до перемоги.

Найрезультативнішими в переможців стали Мещаряков (21 очко), Чарапович (13). Дабл-дабл зробив Кравиш – по 10 очок і підбирань.

Нагадаємо, у першому матчі в Косово «Цмокі-Мінськ» перемогла – 57:50.

Перший поєдинок двобою «Будівельник» зіграє у неділю, 24 вересня в Мінську. Матч-відповідь кияни проведуть 26 вересня в столичному Палаці спорту. Початок о 19:00.

Ліга чемпіонів ФІБА

1 кваліфікаційний раунд

Матч 2

«Цмокі-Мінськ» (Білорусь) – «Пріштіна» (Косово) – 89:74 (19:17, 21:22, 23:15, 26:20).