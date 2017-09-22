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Лэнь подпишет новый контракт в ближайшие пять дней

Украинский центровой станет неограниченным свободным агентом

  • 22.09.2017 08:14
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Центровой «Финикс Санз» Алексей Лэнь намерен подписать свое квалификационное предложение в размере 4,2 миллиона долларов до начала тренировочного лагеря, что позволит ему стать неограниченным свободным агентом в межсезонье 2018 года, сообщает Эдриан Войнаровски.

«Санз» планируют открыть лагерь во вторник в университете Северной Аризоны во Флагстаффе, следовательно Лэнь подпишет квалификационное предложение в ближайшие пять дней.

Летом Лэнь вышел на рынок как ограниченный свободный агент. С учетом бедного рынка, в особенности для центровых, Алексей не смог получить дорогой долгосрочный контракт и вынужден довольствоваться скромной суммой в надежде получить большую зарплату через год.

Источник — Basket.com.ua

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