МБК Мариуполь намерены финансировать из городского бюджета

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Атлетико договорился с Челси о трансфере Диего Косты 09:31 — stoyura думай лучше о чемпионате домбабве пей бояру и не отвлекайся!

Фанат Карпат ударил Федецкого по лицу во время матча с Прикарпатьем 09:15 — dirk15 Дуже прикро, що фани Карпат так себе ведуть. Не віриться, що ще недавно дуже багато футболістів, ...

Ригондо пообещал отомстить Ломаченко за советские мультфильмы 09:08 — K_Sarioglo@i.ua Далеко нет!Качественных мультиков в СССР было не так уж много, ну может с десяток соберется(при э...

Спецназ врятував гравців Карпат від розлючених фанатів 09:00 — K_Sarioglo@i.ua Это не фанаты, это уличное хулиганье. Нельзя себя так вести как бы команда не играла!