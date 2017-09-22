МБК Мариуполь намерены финансировать из городского бюджета

В Мариуполе хотят поддержать развитие баскетбола и выделить финансирование на участие МБК «Мариуполь» в чемпионатах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
Вопрос вынесут на сессию горсовета. Если депутаты поддержат решение, для МБК «Мариуполь» выделят средства для соревнований в высшей лиге и первой лиге Чемпионата Украины, Кубке Украины, турнире по баскетболу сезона 2017/2018, а для юных спортсменов - на участие во Всеукраинской юношеской баскетбольной лиге Чемпионата Украины.
"Это финансирование необходимо для обеспечения полноценного учебно-тренировочного процесса баскетбольных команд", - отметил начальник управления по физической культуре и спорту горсовета Алексей Казанцев.
Источник — Basket.com.ua
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