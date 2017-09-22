В Україні створено Суперлігу з баскетболу 3х3

Президія Федерації баскетболу України ухвалила знакове рішення у розвитку баскетболу 3х3. З нового сезону в Україні з'явиться Суперліга з баскетболу 3х3, у якій візьмуть участь як професійні баскетболісти, так і аматори.



З якою метою у календарі ФБУ з’являється ще один турнір? Хто братиме участь у Суперлізі 3х3? Коли відбуватимуться запеклі баталії? На ці запитання дав вичерпні відповіді куратор напряму баскетболу 3х3 Департаменту проведення змагань ФБУ Юрій Щербак. 20 вересня він доповідав щодо створення Суперліги 3х3 на засіданні Президії ФБУ.



- У новоствореній Суперлізі 3х3 братимуть участь вісім команд-учасниць Суперліги Парі-Матч а також усі бажаючі, це і команди Вищої, Першої ліг і аматори. Усі вони матимуть можливість поборотися за чемпіонський титул Суперліги з баскетболу 3х3. Мета проведення – популяризація баскетболу 3х3, залучення до змагального процесу максимальної кількості гравців, як професіоналів, так і аматорів, підвищення рівня їхньої майстерності. Бо з набуттям олімпійського статусу баскетбол 3х3 в Україні маємо розвивати більш потужно, треба дати можливість тренерам збірних обирати кандидатів до головних команд серед більшої кількості кваліфікованих виконавців.



- Як клуби Суперліги ділитимуть гравців на тих, хто гратимуть у 5х5 та 3х3?

- Ділити вони не будуть. Вони зможуть виставити зі свого складу кого завгодно для участі у Суперлізі 3х3. Наголошую, усі команди-учасниці Суперліги подаватимуть заявку на сезон.



- А кількість команд учасниць Суперліги буде обмеженою?

- Суперліга проводитиметься у чотири етапи, останній – фінальний. Кожний з перших трьох етапів складатиметься з двох ігрових днів. Так, на першому етапі 8 команд Суперліги Парі-Матч розпочинають боротьбу у другий ігровий день. Решта вісім місць з Топ-16 розігруватимуться у перший ігровий день між усіма командами, які заявляться на участь у Суперлізі 3х3. Команди Топ-16 грають у першому турі і визначать чільну вісімку, яка у другому турі змагатиметься без кваліфікації у перший ігровий день. У другому турі знову буде кваліфікація, на якій розіграють ще вісім місць у Топ-16. Якщо, скажімо, хтось з команд Суперліги Парі-Матч за підсумком першого туру виявиться нижче чільної вісімки, у другому турі вони розпочнуть змагання з кваліфікації у перший ігровий день цього туру. Знов таки у третьому турі зіграють вісім найкращих за підсумками другого туру і вісім, що подолають сито кваліфікації. Як і у класичному баскетболі перемога оцінюватиметься двома очками, поразка – одним. 16 найсильніших команд з найбільшою кількістю очок з’ясовуватимуть стосунки у фінальному турі і розіграють чемпіонський титул.



- Коли планується запуск цього проекту?

- Перший тур запланували на листопад, у вікні для матчів збірних, 22 – 29 листопада. Суперліга 3х3 проводитиметься і серед чоловічих, і серед жіночих команд за однаковою схемою. Другий тур орієнтовно відбудеться у січні 2018-го, третій – у лютому. А фінальний тур плануємо провести після завершення баталій у Суперлізі Парі-Матч. У ньому гратимуть найкращі 16 команд за підсумком трьох турів. У травні 2018-го Україна отримає перших чемпіонів Суперліги 3х3 серед чоловіків та жінок.