ЛЧ. Определились участники второго раунда квалификации

Ну а что ты думал, что напомаженный Денисов, начнет свою очередную смехопанораму со слова "...

понятно что с купленным КДК иФФУ фам так просто бравировать грубой и наглой игрой. Но думаю Мораэ...

Шо динамафанам еще надо для счастья? Фейк про Срну и фсе в экстазе.... . А про Кракобяк...

Как то все странно тихо везде. На родине сообщили, а где играет пол жизни молчат. Даже самая прод...

На каждого твоего психозного Мораэша найдется лечебница от психоза,не даром же дисквал дали такой...

Мечтай дырнамик))).Раком мы вас уже ставили и в Кубке Уефа и чемпионате,да и вообще везде)),сколь...

Давай жги еще,у тебя хорошо получается)).