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ЛЧ. Определились участники второго раунда квалификации

Вчера завершились вторые матчи первого раунда

  • 22.09.2017 11:00
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ЛЧ. Определились участники второго раунда квалификации

Первый раунд квалификации. Серии из 2 матчей. Матчи №2

«Цмоки-Минск» (Беларусь) – «Приштина» (Косово) – 89:74
«Цмоки-Минск»: Мещеряков (21 + 7 подборов), Черапович (13), Крэвиш (10 + 10 подборов)
«Приштина»: Бериша (27), Шоши (15 + 7 подборов), Коул (10)
Первый матч: 57:50

К большому перерыву «Приштина» еще сохраняла шансы на общую победу, но во второй половине «Цмоки» уже не дал косоварам шансов на спасение

«Ховентуд» (Испания) – «Динамо» Тбилиси (Грузия) – 86:66
«Ховентуд»: Ричард (13 + 5 передач), Видаль (12 + 6 передач), Дж. Джордан (11)
«Динамо»: Лондаридзе (17), Гакеса (14 + 9 подборов), Терпин (10 + 5 подборов)
Первый матч: 72:60

«Автодор» (Россия) – «Керавнос» (Кипр) – 63:67
«Автодор»: Б. Фрэйзер (17 + 6 подборов + 5 передач), К. Кларк (12 + 8 подборов), И. Моррис (8)
«Керавнос»: Абукар (12 + 8 подборов), Баркер (11 + 13 подборов + 5 передач), К. Дэвис (11)
Первый матч: 83:72

«Калев» (Эстония) – «Карпош» (Венгрия) – 78:81
«Калев»: Миркович (17), Йоэсаар (12 + 8 подборов), Суботич (10)
«Карпош»: Дж. Браун (19), МакФэдден (16), Николовски (16)
Первый матч: 87:79

«Людвигсбург» (Германия) – «Босна» (Босния) – 102:59
«Людвигсбург»: Сирс (16 + 9 подборов), Э. Кук (14), Питер-МакНили (13)
«Босна»: Иконич (16), Микович (12), Решидович (8)
Первый матч: 85:59

«Антверп» (Бельгия) – «Лулео» (Швеция) – 83:74
«Антверп»: Дж. Кларк (23 + 5 передач), Дудзински (16 + 7 подборов), Марелья (11)
«Лулео»: Роззелл (24), Апшур (14), Анзулуни (12)
Первый матч: 81:79

«Пренай» (Литва) – «Гронинген» (Нидерланды) – 61:84
«Пренай»: Тинсли (14 + 5 подборов), Э. Жукаускас (12 + 6 подборов), Апситис (11)
«Гронинген»: Б. Карри (20 + 8 передач), Пашалич (14), Кунис (13 + 9 подборов)
Первый матч: 77:75

«Бенфика» (Португалия) – «Капфенберг» (Австрия) – 67:62
«Бенфика»: Э. Робинсон (16), Соареш (9 + 5 подборов), Ж. Силва (8)
«Капфенберг»: Б. Оливер (18 + 5 подборов), Б. Вуйошевич (17 + 6 подборов + 4 передачи), Радос (8 + 9 подборов)
Первый матч: 75:72

Во втором раунде квалификации встретятся:

«Цмоки-Минск» (Беларусь) – «Будивельник» (Украина)
«Автодор» (Россия) – «Морнар» (Черногория)
«Калев» (Эстония) – «Альба Фехервар» (Венгрия)
«Бенфика» (Португалия) – «Академик» (Болгария)
«Антверп» (Бельгия) – «Нижний Новгород» (Россия)
«Людвигсбург» (Германия) – «Клуж» (Румыния)
«Гронинген» (Нидерланды) – «Баккен Бэрс» (Дания)
«Ховентуд» (Испания) – «Катайа» (Финляндия)

Источник — Sport.ua

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