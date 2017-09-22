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ФИБА считает предложение Евролиги о новом календаре несерьезным

Международный календарь баскетбольных соревнований не будет изменен

  • 22.09.2017 15:41
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fiba.basketball
© fiba.basketball

ФИБА в пресс-релизе на своем официальном сайте категорически отклонила предложение Евролиги о кардинальном изменении международного календаря баскетбольных соревнований.

«ФИБА ознакомилась с так называемым «предложением о календаре» Евролиги. Мы расцениваем его как элемент откровенно деструктивной тактики. Причем стремление Евролиги спровоцировать конфликт по этому вопросу станет предметом расследования Еврокомиссии.

Предложение поступило всего за два месяца до старта квалификационного турнира к Кубку Мира-2019. В нем выдвигаются идеи вместить все соревнования национальных сборных в четыре недели июля, что подразумевает изменение сроков проведения Евробаскетов и даже Олимпийских игр. Это просто несерьезно и потому неприемлемо».

Источник — basket-planet.com

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