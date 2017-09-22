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МУРЗИН: «В каждой сборной нашей группы был игрок НБА – кроме Украины»

Главный тренер сборной Украины подвел итоги чемпионата Европы

  • 22.09.2017 22:05
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Униан. Евгений Мурзин
© Униан. Евгений Мурзин
Наставник национальной сборной Украины Евгений Мурзин подвел итоги Евробаскета и оценил турнир в целом.
 
– Словения объективно сильнее нашей команды? Нам просто не повезло с сеткой в плей-офф? 
– Словения – объективно сильнее. Очень хорошая команда, она мне очень нравится, очень сильная сыгранная. Мы ее изучали, а сейчас она нас продолжает преследовать. Сейчас играли, в группе второго этапа отбора ЧМ-2019 мы будем играть вместе, если пройдем первый этап, еще на Евробаскете-2013, кстати, в Словении, играли с хозяевами за 5-6 места. Она нас постоянно преследует эта команда, всегда рядом… (смеётся). 
 
– Чего не хватает украинскому баскетболу, для того, чтобы на равных бороться с ведущими командами Европы?
– Очень обидно мне, смотря на другие команды в нашей подгруппе в Израиле, что в каждой команде был игрок НБА – кроме сборной Украины. Германия – Шрёдер, Литва – Кузьминскас, Валанчюнас, Матеюнас, Израиль – Каспи, Белинелли – был в составе сборной Италии. Да и вообще, ни в одной команде не обошлось без игрока из НБА.   
 
– Почему у нас не получается вызвать игрока из НБА? 
– Вот это самый главный вопрос. У нас очень хороший потенциал. У нас есть Лэнь, Боломбой, Михайлюк, у нас есть куча молодых игроков, которые выступают в NCAA (студенческая американская лига), которые со временем вырастут в хороших игроков. С ними надо работать, с ними надо общаться… Мурзин удивлен выступлением сборной Испании / фото telegraf.com.ua 
 
– Нынешний турнир ознаменовался массовым провалом лидеров – Франция и Литва вообще остались без медалей, Испания смогла завоевать лишь бронзу. Чем объясните? 
– Сложно мне сказать… Честно говоря, я был удивлен выступлением сборной Испании. Я смотрел их матчи в подгруппе – это была мощная команда, ничто не предвещало провала. Смена поколений очень безболезненно прошла для Испании. Однако игра Словении – с такой самоотдачей, концентрацией, верой в себя… Они провели эту игру просто фантастически, они не просто выбили Испанию. Они фактически уничтожили фаворита Евробаскета – так можно охарактеризовать победу с разницей в 20 очков. Достаточно солидный перевес. Франция? Я тоже смотрел игры этой команды по ТВ во время Евробаскета – с Финляндией, той же. Словенией – меня безусловно удивила игра этой команды. Хороший состав у них был, прочией хорошие показатели. Наверное, причины лежат не на поверхности, а где-то внутри команды, нам они не доступны. Поздно начали подготовку? Не набрали форму?.. Мне сложно сказать. По именам сборная Франции – очень сильная, безусловный претендент на медали турнира. То же самое можно сказать и про сборную Литвы. Возможно, новый тренер – новые требования. Не притерлись с игроками друг к другу. Мне сложно как-то комментировать эту ситуацию. 
 
– Еще одной командой-неожиданностью этого турнира со знаком «плюс» стала сборная Латвии во главе с бывшим тренером киевского «Будивельника» Айнарсом Багатскисом. Для вас это неожиданность, или команда показала свой потенциал, который был виден специалистам и ранее? 
– Очень интересная команда, очень мне нравится она, играет в открытый баскетбол, очень много 3-очковых бросков. Плюс, приехали практически все сильнейшие игроки команды. Я общался с Багатскисом, это его самый сильнейший состав за то время, что он работает со сборной Латвии. Ему удалось собрать всех лучших игроков именно на этот Евробаскет. Этим обусловлен успех команды. Ребята играют в хороших клубах, на хорошем уровне, являются лидерами в своих командах. Это не неожиданность. Если бы не Словения, которой они проиграли в самом ярком и результативном матче турнира в 1/8 финала (97:103), команда могла бы претендовать место в четвертке сильнейших. По игре, по всему… Очень яркая и сильная команда.

Источник — УНИАН

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