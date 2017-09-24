Черкаські Мавпи стали переможцями Меморіалу Гаврилова

«Черкаські Мавпи» перемогли харківський «Політехнік» у заключному матчі Меморіалу Гаврилова – 82:77.

У дебюті поєдинку харків’яни нав’язали супернику свою гру. Перевага «Політехніка» доходила до 8 очок. За підсумками стартової чверті вона становила 6 балів. До перерви команда Максима Міхельсона скоротила цю різницю до 2 очок.

Втім харків’яни не бажали поступатися. Уперта боротьба в третій чверті зберегла практично рівні шанси на успіх на заключну 10-хвилинку.

Тон на вирішальну частину матчу задав данк Ткаченка. «Мавпи» поступово відірвалися, утримуючи 5-очкову перевагу. Харків’яни зберігали інтригу до останнього, скоротивши різницю до 2-х очок. Але відігратися після триочкового Кольченка «Політехнік» вже не встиг.

Найкращим в переможців став Маринов – 20 очок. Третя перемога «Черкаських Мавп» в трьох матчах забезпечила їм загальну перемогу на турнірі.

Нагадаємо, в попередніх поєдинках «Мавпи» здолали «Запоріжжя-ZOG» (75:65) та «Миколаїв» (95:69).

Меморіал Гаврилова

«Політехнік» (Харків) – «Черкаські Мавпи» – 77:82 (18:12, 21:25, 21:24, 17:21)

Статистика матчу