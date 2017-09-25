Цмоки-Минск взял верх над Будивельником

Состоялся первый матч второго квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов, в котором «Будивельник» уступил белорусскому клубу «Цмоки-Минск» со счетом 64:69.

С первых же минут игры команды дали понять друг другу, что навязать быструю игру на старте ни у кого не получится. Будивельник удивил соперника вариативностью в позиционном нападении - киевляне получали неплохие ситуации для бросков и реализовывали их с неплохой частотой. При этом, подопечные Владимира Коваля неплохо закрывали лидеров соперника, но выстрелил Никита Мещеряков, который набрал первые 7 очков из 9 командных. Рвануть вперед «строители» смогли после выхода на площадку Артура Дроздова. Капитан шикарно вошел в игру, набрав 7 очков и совершив два перехвата за короткий отрезок. Именно в присутствие опытнейшего форварда Будивельник выдал рывок 11:3 и получил первое уверенное лидерство. Но на вторую четверть наша команда уходила с шестиочковым перевесом.

Во второй десятиминутке нападение минчан заработало эффективнее. Команда Александра Крутикова успешно пользовалась разменами, после чего снайперы получали открытые броски на периметре. В купе с рядом потерь «строителей», это помогло Цмоки сократить разрыв до минимума. Тем не менее, в следующий момент Будивельнику удалось несколько раз отбиться против медленного нападения Цмоки, и на этом был построен новый рывок. Сначала тяжелейший крюк реализовал Анисимов, а после по трехочковому реализовали Крутоус и Отверченко. Будивельник получил «+9», а Александру Крутикову пришлось брать «минуту». Концовка первой половины, тем не менее, осталась за белорусами. Пока Будивельник исполнял тяжелые броски в нападении, Цмоки понемногу подобрался в счете, то забивая с отрыва, то из не очевидных ситуаций в позиционке. Помогало Цмоки и то, что из-за повреждения сел на скамейку Генри Дугат. Но он вернулся на последнюю минуту четверти, и помог Будивельнику приостановить соперника. На большой перерів киевляне уходили с «+5».

Будивельник здорово закрыл Чераповича в первой половине, но уже на первой минуте третьей четверти швед выстрелил двумя очками и блоком. Завязалась очень упорная борьба, в которой на первый план стали выходить физические кондиции. Будивельнику какое-то время удавалось удерживать лидерство, но к середине третьей десятиминутки белорусы все-таки выровняли положение. Цмоки не давал Будивельнику убегать, а в позиционке у нашей команды возникали большие сложности. Наконец, уже ближе к концу третьей четверти белорусы периодически стали ошибаться при простых взаимодействиях в защите. За это соперника наказали Бристол, Дугат и Дроздов. Однако, вновь вырвавшись вперед на четыре пункта, несколько ошибок допустили и «строители». Так и получилось, что команды уходили на последние 10 минут игры с равным счетом.

На старте четвертой четверти Черапович и Дроздов обменялись трехочковыми. Так Цмоки впервые с первой четверти вышли вперед. В этот момент подопечные Крутикова заиграли еще увереннее. Вырвав несколько «50/50» мячей, белорусы набрали драгоценные пункты. Но главное, что им удавалось сохранять нетронутой сетку своего кольца. Сначала «строители» промазали несколько открытых бросков, а после столкнулись с большими трудностями в прохождении обороны оппонента. Уступая «-4», Будивельник все же выдал две классные атаки, которые завершали Филдс и Анисимов. Разница сократилась до минимума. С этим соперники вошли в клатч. И уже здесь свой первый трехочковый после хорошего движения мяча в атаке забил Черапович, вернув разницу в счете на отметку в 4 балла в пользу белорусов. За последние 38 секунд игры произошло многое. Был перехват и 2 очка Кудрявцева после тайм-аута «строителей», трехочковый Дроздова, а также путбэк-данк от Кравиша, проведшего прекрасный матч в целом, и четвертую четверть в частности. Таким образом, исправить положение у «строителей» не получилось, и на вторую встречу против Цмоки они ушли с «-5».

Ответный матч в Киеве команды проведут во вторник, 26 сентября, в 19:00.

«Цмоки-Минск» – «Будивельник» – 69:64 (14:20, 16:15, 18:13, 21:16)

«Цмоки-Минск»: Адамович (10 + 9 передач), Кудрявцев (13), Черапович (8), Мещеряков (11), Семенюк (4) - старт; Кравиш (17 + 9 подборов), Полищук (5), Уиггс (1), Гоулден-Сэддлер (0), Салаш (0).

«Будивельник»: Филдс (7 + 6 подборов + 9 передач), Дугат (11), Крутоус (3), Сандул (4), Анисимов (12 + 5 подборов) - старт; Дроздов (16 + 9 подборов), Отверченко (6), Бристол (5 + 7 подборов), Месяц (0), Винтоняк (0).

Двухочковые броски: 21/39 (54%) - 18/35 (51%).

Трехочковые: 6/13 (46%) - 6/17 (35%).

Штрафные: 9/21 (43%) - 10/16 (63%).

Подборы: 24-38; Передачи: 18-19; Потери: 13-19.