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Алексей Лэнь принял квалификационное предложение Финикса

Украинский баскетболист заработает $4,2 миллиона за сезон

  • 25.09.2017 08:32
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nba.com. Алексей Лэнь
© nba.com. Алексей Лэнь

Как сообщает инсайдер Шэмс Шарания, украинский центровой «Санз» Алексей Лэнь подписал квалификационное предложение размером в 4,2 миллиона долларов на следующий сезон. Таким образом, Лэнь точно проведет в «Финиксе» еще один сезон, после чего станет неограниченно свободным агентом летом 2018 года.

Напомним, Лэнь провел это лето в статусе ограничено свободного агента, однако так и не дождался ни предложений из других клубов, ни предложения от «Финикса», которое устроило бы его амбиции.

Источник — basket-planet.com

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