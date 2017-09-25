Алексей Лэнь принял квалификационное предложение Финикса

Как сообщает инсайдер Шэмс Шарания, украинский центровой «Санз» Алексей Лэнь подписал квалификационное предложение размером в 4,2 миллиона долларов на следующий сезон. Таким образом, Лэнь точно проведет в «Финиксе» еще один сезон, после чего станет неограниченно свободным агентом летом 2018 года.

Напомним, Лэнь провел это лето в статусе ограничено свободного агента, однако так и не дождался ни предложений из других клубов, ни предложения от «Финикса», которое устроило бы его амбиции.