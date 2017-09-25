Дуэйн Уэйд расторгнул контракт с Чикаго

Атакующий защитник Дуэйн Уэйд договорился с «Чикаго» о расторжении контракта и получил статус неограниченно свободного агента, сообщает ESPN. Ради этого игрок отказался от 8 из 23,8 миллиона долларов, которые он должен был получить за предстоящий сезон.

35-летний Уэйд провел в «Буллс» всего один год. В минувшем сезоне он набирал по 18.3 очка, совершал по 4.5 подбора и отдавал по 3.8 передачи за 30 минут в среднем за игру в 60 матчах регулярного чемпионата и записывал в актив по 15.0 очков, 5.0 подборов и 4.0 передачи за 32 минуты в 6 поединках плей-офф.