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НБА. Финикс договорился о четырехлетнем контракте с Ти Джей Уорреном

Общая сумма выплат спортсмену составит 50 миллионов долларов

  • 26.09.2017 10:36
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nba.com. Ти Джей Уоррен
© nba.com. Ти Джей Уоррен

«Финикс» договорился с легким форвардом Ти Джей Уорреном о новом четырехлетнем контракте на общую сумму 50 миллионов долларов.

24-летний Уоррен провел в «Санс» все три года профессиональной карьеры. В минувшем сезоне он набирал по 14.4 очка и совершал по 5.1 подбора за 31 минуту в среднем за игру, выйдя в стартовом составе в 59 из 66 матчей регулярного чемпионата.

Источник — Планета Баскетбол

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