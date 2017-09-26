НБА. Финикс договорился о четырехлетнем контракте с Ти Джей Уорреном

Дырявки судя по комментам сгорают от зависти) Оно и понятно. Кто с Наполи и МС, а кто от Шкендерб...

Да не это ж дизайн формы у кротовни такой засохшие какашки ой тлеющие угольки И да завидно...

Передай приветы Шубкису своему почему он не наведет порядок со своими фанатиками,а то как бабуины...

Я не к оформлению, идиот, может тебе дерьма в организме не хватает, раз мысли об этом!?

Смешно это засохшие какашки на спине колорадов которые на солнышке аж потрескались

Скажи это тем, кто пострадал от обстрела спального района Мариуполя ок?

Ну да, две звезды над гербом, смешно

Действительно самый титулованный дырнамо киев не может сыграть с мариуполем,это высший пилотаж,по...