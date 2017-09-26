НБА. Финикс договорился о четырехлетнем контракте с Ти Джей Уорреном

«Финикс» договорился с легким форвардом Ти Джей Уорреном о новом четырехлетнем контракте на общую сумму 50 миллионов долларов.
24-летний Уоррен провел в «Санс» все три года профессиональной карьеры. В минувшем сезоне он набирал по 14.4 очка и совершал по 5.1 подбора за 31 минуту в среднем за игру, выйдя в стартовом составе в 59 из 66 матчей регулярного чемпионата.
Источник — Планета Баскетбол
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