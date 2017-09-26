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Ліга чемпіонів ФІБА. Анонс другого матчу Будівельник – Цмокі-Мінск

26 вересня о 19:00 відбудеться матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

  • 26.09.2017 11:20
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ФБУ
© ФБУ
Київський Будівельник грає сьогодні, 26 вересня, проти білоруського Цмокі другий матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів ФІБА.
 
Якщо ви раптом ще вагаєтеся, чи йти на 19:00 до Палацу спорту, спробуємо переконати вас, чому варто це зробити.
 
Матч Будівельник – Цмокі — відкриття нового баскетбольного сезону. За місяці літнього міжсезоння вболівальники вже встигли скучити за баскетболом. То ж маєте одразу відкрити сезон поєдинком міжнародного рівня. Ви першими побачите в дії оновлений Будівельник. 
 
Уперше в Києві відбудеться матч баскетбольної Ліги чемпіонів. Київський уболівальник звик до футбольного аналога від УЄФА, та цього сезону на Київ чекає лише один матч того турніру – фінал у травні. Натомість маємо можливість більше познайомитися з новим турніром, щодо якого в ФІБА амбітні плани. 
 
Відставання Будівельника після першого матчу в Мінську на 5 очок напевно гарантує запеклий двобій у Палаці спорту. А гравці й тренери господарів закликають уболівальників допомогти своєю палкою підтримкою. Напевно ви не залишите клуб за таких обставин.
 
Як завжди, організатори матчу в Палаці спорту приготували для вболівальників багато приємних сюрпризів. Можливість виграти 25 000 гривень лише один з них. Приходьте та дізнаєтесь про інші.
 
Саме з 26 вересня прогнозується поступове осіннє зниження температури повітря. Літо остаточно здає позиції осені. То ж не пропустіть нагоди поринути в спекотну атмосферу запеклого баскетбольного двобою.    
 
Зазанчимо, що транслюватиме цей матч у прямому ефірі телеканал xsport.
 
Нагадаємо, що в Мінську українська команда поступилася з рахунком 64:69

Источник — Федерация баскетбола Украины

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