Ліга чемпіонів ФІБА. Анонс другого матчу Будівельник – Цмокі-Мінск

Київський Будівельник грає сьогодні, 26 вересня, проти білоруського Цмокі другий матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів ФІБА.

Якщо ви раптом ще вагаєтеся, чи йти на 19:00 до Палацу спорту, спробуємо переконати вас, чому варто це зробити.

Матч Будівельник – Цмокі — відкриття нового баскетбольного сезону. За місяці літнього міжсезоння вболівальники вже встигли скучити за баскетболом. То ж маєте одразу відкрити сезон поєдинком міжнародного рівня. Ви першими побачите в дії оновлений Будівельник.

Уперше в Києві відбудеться матч баскетбольної Ліги чемпіонів. Київський уболівальник звик до футбольного аналога від УЄФА, та цього сезону на Київ чекає лише один матч того турніру – фінал у травні. Натомість маємо можливість більше познайомитися з новим турніром, щодо якого в ФІБА амбітні плани.

Відставання Будівельника після першого матчу в Мінську на 5 очок напевно гарантує запеклий двобій у Палаці спорту. А гравці й тренери господарів закликають уболівальників допомогти своєю палкою підтримкою. Напевно ви не залишите клуб за таких обставин.

Як завжди, організатори матчу в Палаці спорту приготували для вболівальників багато приємних сюрпризів. Можливість виграти 25 000 гривень лише один з них. Приходьте та дізнаєтесь про інші.

Саме з 26 вересня прогнозується поступове осіннє зниження температури повітря. Літо остаточно здає позиції осені. То ж не пропустіть нагоди поринути в спекотну атмосферу запеклого баскетбольного двобою.