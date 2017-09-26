Евролига и клубы получили предложение от ФИБА

Официальное заявление Евролиги в качестве ответа на предложение ФИБА в отношении окон на квалификацию Кубка мира.



В заявлении говорится:



Евролига признает, что получила предложение от ФИБА относительно так называемых "окон ФИБА" и их влияние на внутренние и международные календари клубов. Евролига и ее клубы, что в первый раз на протяжении многих лет, начиная с 2012 года, ФИБА ​сделала предложение организации.



Несмотря на то, что те предыдущие встречные предложения Eвролиги никогда не рассматривались или были отвергнуты ФИБА, последнее предложение ФИБА будет изучаться клубами Евролиги и другими заинтересованными сторонами для исчерпывающей оценки. Однако Евролига хочет отметить следующее:



Предложение ФИБА не решает основной проблемы окон национальной сборной, а именно отсутствия лучших игроков в большинстве окон. Эта проблема остается.



Предложение ставит дополнительную нагрузку на игроков, так как это потребует от них играть в многочисленные игры в течение ограниченного периода времени без отдыха и с длительным путешествием между матчами. В качестве примера игрокам, возможно, придется играть до 6 игр всего за 10 дней во время февральского окна, включая домашние чемпионаты, Евролигу и матчи национальных сборных. Кроме того, игроки проведут в поездках в течение 30 или 40 часов и даже более 50 часов в некоторых случаях.



Евролига и ее клубы дадут полный ответ на предложение ФИБА в предстоящие дни и недели, в то время как мы по-прежнему открыты для обсуждения и оценки любых других предложений, которые решают главную проблему календаря ФИБА ​2017, которая лишает возможности всех игроков присоединиться к своим командам.