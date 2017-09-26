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Евролига и клубы получили предложение от ФИБА

Предложение касалось реорганизации «окон ФИБА»

  • 26.09.2017 19:57
  • 415 просмотров
  • 2 комментария
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Официальное заявление Евролиги в качестве ответа на предложение ФИБА в отношении окон на квалификацию Кубка мира.

В заявлении говорится:

Евролига признает, что получила предложение от ФИБА относительно так называемых "окон ФИБА" и их влияние на внутренние и международные календари клубов. Евролига и ее клубы, что в первый раз на протяжении многих лет, начиная с 2012 года, ФИБА ​сделала предложение организации.

Несмотря на то, что те предыдущие встречные предложения Eвролиги никогда не рассматривались или были отвергнуты ФИБА, последнее предложение ФИБА будет изучаться клубами Евролиги и другими заинтересованными сторонами для исчерпывающей оценки. Однако Евролига хочет отметить следующее:

Предложение ФИБА не решает основной проблемы окон национальной сборной, а именно отсутствия лучших игроков в большинстве окон. Эта проблема остается.

Предложение ставит дополнительную нагрузку на игроков, так как это потребует от них играть в многочисленные игры в течение ограниченного периода времени без отдыха и с длительным путешествием между матчами. В качестве примера игрокам, возможно, придется играть до 6 игр всего за 10 дней во время февральского окна, включая домашние чемпионаты, Евролигу и матчи национальных сборных. Кроме того, игроки проведут в поездках в течение 30 или 40 часов и даже более 50 часов в некоторых случаях.

Евролига и ее клубы дадут полный ответ на предложение ФИБА в предстоящие дни и недели, в то время как мы по-прежнему открыты для обсуждения и оценки любых других предложений, которые решают главную проблему календаря ФИБА ​2017, которая лишает возможности всех игроков присоединиться к своим командам.

Источник — Basket.com.ua

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Комментарии
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 26.09.2017 20:32
    0
    не по теме.... смотрю ЛЧ Будивельник.... ощущение какой-то безисходности.... даже если пройдут белорусов с такой игрой в группе -полный аллес
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 26.09.2017 20:41
    0
    все просрали.....
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