Будівельник поступився Цмокі-Мінску і залишив Лігу чемпіонів

Першу чверть матчу, у якому чемпіону України треба було відігравати 5 очок, можна розділити на дві частини. Перша залишилася за гостями, які скористалися невдалою грою Будівельника в захисті. Кияни залишали суперників на дузі і програвали опонентам епізоди один в один. Після тайм-ауту від Володимира Коваля і виходу Руслана Отверченка кияни зуміли призупинити ривок суперника. Український захисник допоміг чемпіону України у нападі, а результативні проходи у фарбу від Дугата і Філдса не на довго вивіли господарів вперед.

Друга десятихвилинка була менш результативною. Кияни мали тотальну перевагу на щитах, збираючи м’ячі у чужій фарбі у кожній другій атаці, але реалізація не дозволяла підопічним Коваля вирватися в лідери. Білоруси, в свою чергу, трималися за рахунок дальніх влучань, закинувши 5 з 10 дальніх спроб за першу половину. Саме влучні триочкові кидки дозволили команді Крутікова не тільки залишатися у грі, а й піти на велику перерву за 1 бала переваги.



На екваторі третьої чверті 3 штрафних Отверченка та точний дальній від Крутоуса дали киянам 4 очка переваги, але до завітних 6 балів відриву чемпіон України свою перевагу так і не довів. Гості, в свою чергу, стабілізували гру на щитах, але кидкові показники у підопічних Крутікова трохи впали, як і загальна редзультатівність у матчі. На вирішальну чверть команди пішла за рівного рахунку.

На жаль, у четвертій верті кияни так і не знайшли сили на вирішальний ривок. Команда Коваля провела весь матч в одному темпі і на заключних хвилинах збилась на індивідуальні дії в нападі. Обмежена ротація і слабка гра на чужій половині майданчику поставила хрест на надіях киян на перемогу. Будівельник не знайшов резервів ні ігрових, ні емоційних і зазнав поразки - 51:60.

Ліга чемпіонів. Кваліфікація

Другий раунд. Другий матч

Будівельник - Цмокі-Мінск 51:60 (19:19, 12:13, 12:11, 8:17)

Будівельник: Філдс 13 + 5 підбирань + 3 передачі - 5 втрат, Крутоус 10, Анісімов 9 + 5 підбирань, Дугат 6, Дроздов 2 + 11 підбирань - старт, Отверченко 9, Місяць 2, Брістол 0 + 9 підбирань + 3 блок-шоти, Зотов 0, Вінтоняк 0

Перший матч - 64:69