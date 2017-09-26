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Будівельник поступився Цмокі-Мінску і залишив Лігу чемпіонів

Кияни і другому матчі програли білорусам

  • 26.09.2017 21:12
  • 357 просмотров
  • 4 комментария
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ФБУ
© ФБУ

Першу чверть матчу, у якому чемпіону України треба було відігравати 5 очок, можна розділити на дві частини. Перша залишилася за гостями, які скористалися невдалою грою Будівельника в захисті. Кияни залишали суперників на дузі і програвали опонентам епізоди один в один. Після тайм-ауту від Володимира Коваля і виходу Руслана Отверченка кияни зуміли призупинити ривок суперника. Український захисник допоміг чемпіону України у нападі, а результативні проходи у фарбу від Дугата і Філдса не на довго вивіли господарів вперед.

Друга десятихвилинка була менш результативною. Кияни мали тотальну перевагу на щитах, збираючи м’ячі у чужій фарбі у кожній другій атаці, але реалізація не дозволяла підопічним Коваля вирватися в лідери. Білоруси, в свою чергу, трималися за рахунок дальніх влучань, закинувши 5 з 10 дальніх спроб за першу половину. Саме влучні триочкові кидки дозволили команді Крутікова не тільки залишатися у грі, а й піти на велику перерву за 1 бала переваги.

На екваторі третьої чверті 3 штрафних Отверченка та точний дальній від Крутоуса дали киянам 4 очка переваги, але до завітних 6 балів відриву чемпіон України свою перевагу так і не довів. Гості, в свою чергу, стабілізували гру на щитах, але кидкові показники у підопічних Крутікова трохи впали, як і загальна редзультатівність у матчі. На вирішальну чверть команди пішла за рівного рахунку.
На жаль, у четвертій верті кияни так і не знайшли сили на вирішальний ривок. Команда Коваля провела весь матч в одному темпі і на заключних хвилинах збилась на індивідуальні дії в нападі. Обмежена ротація і слабка гра на чужій половині майданчику поставила хрест на надіях киян на перемогу. Будівельник не знайшов резервів ні ігрових, ні емоційних і зазнав поразки - 51:60.

Ліга чемпіонів. Кваліфікація
Другий раунд. Другий матч

Будівельник - Цмокі-Мінск 51:60 (19:19, 12:13, 12:11, 8:17)
Будівельник: Філдс 13 + 5 підбирань + 3 передачі - 5 втрат, Крутоус 10, Анісімов 9 + 5 підбирань, Дугат 6, Дроздов 2 + 11 підбирань - старт, Отверченко 9, Місяць 2, Брістол 0 + 9 підбирань + 3 блок-шоти, Зотов 0, Вінтоняк 0

Перший матч - 64:69

Источник — Федерация баскетбола Украины

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Комментарии
    KuAD75
      KuAD75, 26.09.2017 21:14
    +3
    Это, блин, позор!
    Ссылка
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 26.09.2017 21:17
    +3
    позор не то слово.... в стране гделюди считают каждую гривню-дутые звезды спорта валяют дурня за приличное бабло
    Ссылка
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 26.09.2017 21:18
    +3
    сделать баскетбол любительским ибо-2 игры с белорусами просрать смогут и любители
    Ссылка
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 26.09.2017 21:19
    0
    и ишшо на хера легионеры которые за игру 0 очков собирают
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