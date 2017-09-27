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Павел КРУТОУС: «Хорошо защищались, но белорусам повезло»

Защитник «Будивельника» прокомментировал поражение от «Цмоки-Минск»

  • 27.09.2017 08:09
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Павел КРУТОУС: «Хорошо защищались, но белорусам повезло»

Атакующий защитник «Будивельника» Павел Крутоус прокомментировал поражение команды от «Цмоки-Минска» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов FIBA (51:60). По мнению игрока, белорусам в чем-то больше повезло, а «строители» слишком много фолили в концовке:

«Обе игры складывались примерно одинаково. Мы на равных боролись, был равный счет. Просто в конце не забили какие-то свои броски, нафолили. За это нам пробили 12 или 15 штрафов в конце. За счет этого они вышли вперед, а мы не забили свои открытые броски. Считаю, что команда сегодня защищалась хорошо, но где-то белорусам больше повезло.

Да, где-то не хватило, может, того, чтобы забить пару раз подряд. Тогда бы и зал погнал вперед, и мы бы лучше сыграли. Но я уже сказал, что мы очень много нафолили. Где-то проиграли легкие мячи на пик-н-роллах. Ну и результат на табло».

Источник — Basket.com.ua

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