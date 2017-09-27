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Владимир КОВАЛЬ: «Команда из Минска хорошо подготовилась»

Главный тренер «Будивельника» прокомментировал матч против «Минска»

  • 27.09.2017 09:24
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БК Будивельник
© БК Будивельник

Главный тренер «Будивельника» Владимир Коваль прокомментировал домашнее поражение от «Цмоки-Минска» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов FIBA . Киевляне уступили с разницей -9 (51:60), а с учетом проигрыша в выездной встрече суммарный перевес белорусов составил 14 очков.

По мнению наставника, его подопечные не проявили должный характер, а также не показали необходимых командных взаимодействий.

Об ошибках команды

«Мы проиграли много подборов и показали плохой процент реализации бросков со всех дистанций. Плюс где-то не проявили характер, который должен проявлять каждый игрок в домашних стенах».

Об игре соперника

«Соперник очень агрессивно действовал в защите и выполнял установки тренера. Хорошо давили на мяч. И они терпели, несмотря на то, что это их четвертая игра за семь дней. Мы, к сожалению, не выдержали этого натиска. Отсюда и наш плохой процент попадания. Плюс мы очень плохо двигали мяч. Я так понимаю, что каждый из игроков хотел решить судьбу матча в одиночку. Но баскетбол – это командная игра, и, к сожалению, мне не удалось достучаться до игроков в раздевалке.
Как только у нас двигался мяч, у нас были свободные броски и проходы. Но это было не так часто. И тут надо отдать команде Минска должное, что они хорошо подготовились к нашим играм».

О возможной недооценке соперника

«Об этом речь не шла. Особенно после игры в Минске. «Цмоки» ? хорошая команда, у них в составе 5 легионеров. Плюс игроки сборной Беларуси, которые отлично выступают и агрессивно действуют как в защите, так и в нападении. Мы готовились к этой игре, может, плохо подготовились. В этом моя вина. Игроки старались, выполняли свою работу. Может не совсем удачно».

Об отсутствии Чумакова и Сандула

«Чумаков травмировался и готовится к операции. У него разрыв крестообразных связок. Поэтому он не смог нам помочь. Что касается Сандула, то он провел слабый матч в Минске, поэтому было принято решение не задействовать его в ответной игре».

Об игре новичка команды Кервина Бристола

«Он хорошо вошел в игру, умеет навязывать борьбу сопернику. Правда, он сегодня ни разе не бросил по кольцу. Но это проблема в движении мяча. Мы хотим решить все в одиночку. У нас за игру всего 8 результативных передач. В прошлом году обычно было 25. Будем проводить работу. Значит, недостаточно стучимся в головы игрокам».

О целях на сезон

«У нас есть чемпионат Украины и Кубок Украины. Поэтому мы сосредоточимся на внутреннем первенстве».

О предсезонной подготовке

«Мы сыграли 5 контрольных матчей. Я думаю, этого достаточно. Единственный момент – у нас не все было хорошо в подготовке, игроки травмировались, мы не всегда могли играть 5 на 5. А то, что мы делали 4 на 4 или 3 на 3, было недостаточно. У нас отсутствовали игроки из-за вызова в сборную Украины. Плюс были травмы и у Артура Дроздова, и у Генри Дугата. Генри еще набрал недостаточно кондиций. Он не той скорости выполняет то, что может делать».
Напомним, что «Будивельник» прекратил выступления в еврокубках в этом сезоне, так как от участия в Кубке Европы FIBA команда отказалась.

Источник — Xsport

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