Будивельник потерял Чумакова на длительный срок

Новичок Будивельника Игорь Чумаков тяжело травмировался и выбыл на длительный срок. Форвард «строителей» получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Сегодня Игорю предстоит операция, после которой он, предположительно, пропустит от шести до восьми месяцев.

Игорь Чумаков присоединился к Будивельнику этим летом. Он провел полноценную подготовку к сезону с командой, сыграв в пяти ее спаррингах, но так и не успел принять участие в официальных матчах «желто-синих».

Владимир Коваль, главный тренер Будивельника:

- Я хочу пожелать ему здоровья, чтобы операция прошла хорошо. Он хорошо вошел в коллектив. К сожалению, Игорь не вовремя травмировался. Нам его не хватило в играх с Цмоки. Он был нашим основным четвертым номером.