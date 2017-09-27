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Будивельник потерял Чумакова на длительный срок

Новичок «строителей» пропустит до восьми месяцев

  • 27.09.2017 09:44
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БК Будивельник
© БК Будивельник

Новичок Будивельника Игорь Чумаков тяжело травмировался и выбыл на длительный срок. Форвард «строителей» получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Сегодня Игорю предстоит операция, после которой он, предположительно, пропустит от шести до восьми месяцев.

Игорь Чумаков присоединился к Будивельнику этим летом. Он провел полноценную подготовку к сезону с командой, сыграв в пяти ее спаррингах, но так и не успел принять участие в официальных матчах «желто-синих». 

Владимир Коваль, главный тренер Будивельника:

- Я хочу пожелать ему здоровья, чтобы операция прошла хорошо. Он хорошо вошел в коллектив. К сожалению, Игорь не вовремя травмировался. Нам его не хватило в играх с Цмоки. Он был нашим основным четвертым номером.

Источник — БК Будивельник

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