Максим Пустозвонов подписал контракт с Д-Лигой НБА

Ман сити вьІиграло на класе. Шахтер избежал разгрома. ШансьІ поборотся за 2-е место есть. Думаю з...

Отстойная игра, и без шансов. Так будет честнее.

Ви зрозуміли мене надто буквально. Але тим не меньше. 2 голи + два 100% моменти в першому таймі у...

У МС и Копанки моментов было на 4:1, или 5:1 примерно, тут спорить не о чем. Динамо с МС набрало ...

Игра ШД понравился вчера особенно в первом тайме!! молодци, но вод в реализацией моментов очень м...