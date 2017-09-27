Легкий форвард сборной Украины Максим Пустозвонов подписал контракт с Д-Лигой НБА и станет участником ее драфта, сообщает Sportando.
Драфт лиги состоится 21 октября.
Напомним, что прошлый сезон Пустозвонов провел в составе румынского «Клужа». Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Румынии.
Источник — Basket.com.ua
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