Будивельник подтвердил разрыв крестообразных связок у Чумакова

На одной из тренировок новичок «Бедивельника» Игорь Чумаков получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Сегодня Игорь будет прооперирован, после чего начнет реабилитацию длиною в шесть-восемь месяцев, что практически ставит крест на его участии в этом сезоне Суперлиги.



Чумаков был первым летним подисанием «Будивельника», переехав в Киев из «Черкасских Мавп». По словам главного тренера чемпионов страны Владимира Коваля, именно Игорь должен был стать стартовым четвертым номером киевлян.