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Будивельник подтвердил разрыв крестообразных связок у Чумакова

Новичок столичного клуба выбыл на неопределенный срок

  • 27.09.2017 17:39
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Метки
БК Будивельник. Игорь Чумаков
© БК Будивельник. Игорь Чумаков

На одной из тренировок новичок «Бедивельника» Игорь Чумаков получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Сегодня Игорь будет прооперирован, после чего начнет реабилитацию длиною в шесть-восемь месяцев, что практически ставит крест на его участии в этом сезоне Суперлиги.

Чумаков был первым летним подисанием «Будивельника», переехав в Киев из «Черкасских Мавп». По словам главного тренера чемпионов страны Владимира Коваля, именно Игорь должен был стать стартовым четвертым номером киевлян.

Источник — БК Будивельник

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