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НБА. Дуэйн Уэйд согласовал годичный контракт с Кливлендом

Соглашение подписано на условиях ветеранского минимума с зарплатой 2,3 миллиона долларов

  • 27.09.2017 18:29
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Getty Images. Дуэйн Уэйд
© Getty Images. Дуэйн Уэйд

Атакующий защитник Дуэйн Уэйд согласовал годичный контракт с «Кливлендом» на условиях ветеранского минимума с зарплатой 2.3 миллиона долларов. Предварительно он расторг договор с «Чикаго», по которому должен был получить 23.8 миллиона долларов за предстоящий сезон.

35-летний Уэйд в минувшем сезоне набирал по 18.3 очка, совершал по 4.5 подбора и отдавал по 3.8 передачи за 30 минут в среднем за игру в 60 матчах регулярного чемпионата и записывал в актив по 15.0 очков, 5.0 подборов и 4.0 передачи за 32 минуты в 6 поединках плей-офф.

Источник — Планета Баскетбол

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