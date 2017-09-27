НБА. Дуэйн Уэйд согласовал годичный контракт с Кливлендом

Атакующий защитник Дуэйн Уэйд согласовал годичный контракт с «Кливлендом» на условиях ветеранского минимума с зарплатой 2.3 миллиона долларов. Предварительно он расторг договор с «Чикаго», по которому должен был получить 23.8 миллиона долларов за предстоящий сезон.



35-летний Уэйд в минувшем сезоне набирал по 18.3 очка, совершал по 4.5 подбора и отдавал по 3.8 передачи за 30 минут в среднем за игру в 60 матчах регулярного чемпионата и записывал в актив по 15.0 очков, 5.0 подборов и 4.0 передачи за 32 минуты в 6 поединках плей-офф.