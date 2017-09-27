Днепр уступил Бюйюкчекмедже и вылетел из Кубка Европы ФИБА

«Днепр» уступил турецкому «Бюйюкчекмедже» в ответном матче первого раунда квалификации Кубка Европы ФИБА и вылетел из турнира – 67:83.

«Днепр» — «Бюйюкчекмедже» 67:83

«Днепр»: Вильховецкий (5 + 4 подбора), Закурдаев (0), Ревзин (1), Тимофеенко (15 + 5 подборов + 4 передачи), Дзюба (11 + 8 подборов) — старт; Мишула (10), Глебов (9 + 4 подбора), Загреба (6), Шундель (5), Сизов (3 + 4 подбора), Санон (0), Шевченко (0).

«Бюйюкчекмедже»: Уокер (19 + 6 подборов + 8 передач), Стояновски (13 + 11 подборов), Байкан (12 + 4 подбора), Молдовану (19 + 5 подборов), Симпсон (8) — старт; Йилдзли (6 + 5 подборов), Мутлу (6), Йилдиз (0), Гексевен (0).

Первый матч: 89:88

Потеряв перед ответным матчем вдобавок к Кармайклу еще и Райта с Кайрисом, «Бюйкчекмедже» столкнулся с очень серьезными кадровыми проблемами. Однако поначалу хозяева воспользоваться ими не смогли. После обоюдно сумбурного начала, турки первыми нашли свою игру в нападении, активно загружая мяч на Молдовяну. Тот продуктивно пользовался неравноценными разменами, забивал с периметра и обыгрывал один в один. Не портили картину и получившие шанс турецкие резервисты. «Днепр» же эффективно использовал быстрые контратаки, но в позиционном нападении сбивался на трехочковые, реализация которых оставляла желать лучшего. При этом попытки действовать через «краску», как правило, приносили успех, но были довольно редкими.

Преимущество гостей постепенно достигло 11 очков, но в этот момент три подряд дальних попадания Шунделя, Сизова и Дзюбы в сочетании с успешным отрезком в обороне вернули днепрян в игру. Кроме того, хозяева стали чаще атаковать из трехсекундной. К сожалению, наметившийся рывок остановило обилие фолов хозяев, часто становившихся следствием небрежности. К тому же, наконец поймал кураж Уокер, и к большому перерыву его команда почти вернула былой перевес.

Третья четверть запомнилась в первую очередь ярким шоу Мишулы, собравшим коллекцию из трехочковых, энд-вана и эмоционального данка после собственного перехвата, а также еще одним попаданием из-за дуги Дзюбы. Однако вместе с тем, «Днепр» допускал ошибки под собственным кольцом и совершенно не справлялся на своей половине с дуэтом Уокер-Молодовяну. И к последнему перерыву не сумел сократить отставание по итогам первой половины даже на очко.

Целых пять минут на старте заключительного периода хозяева, предельно сосредоточенно работая в защите, не позволяли «Бюйюкчекмедже» забить, доведя разнервничавшегося Чивгина до технического. Однако и сами они за это время набрали всего 4 очка. А затем очередная порция необязательных (мягко говоря) фолов дала возможность туркам выйти из кризиса. После чего двумя контрольными трехочковыми без сопротивления Молдовяну окончательно убил интригу. И последующие подвиги Мишулы уже не имели никакого значения.