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ЛЭНЬ: «Буду более уверен в себе, поскольку теперь знаю свою цену»

Украинский центровой «Финикса» – о развитии событий в межсезонье

  • 28.09.2017 12:56
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nba.com. Алексей Лэнь
© nba.com. Алексей Лэнь

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь прокомментировал развитие событий в межсезонье:

«Лето было полно разочарований. Хотя у меня и не было особых надежд. Ведь прошлый сезон оказался неудачным. Поэтому летом я хотел посмотреть, что мне предложат другие команды. А если эти предложения меня не удовлетворят, то остаться еще на год в «Финиксе». Так и произошло.

Но я доволен результатами своей тактики. Я получил информацию от других команд о своей ценности и о том, что мне нужно продемонстрировать в предстоящем сезоне.

Никто никогда не желает травм своим партнерам. Я собирался в тренировочном лагере побороться с Аланом Уильямсом за место в стартовом составе. С таким настроем и буду работать.

Я не могу влиять на решение тренера о количестве игрового времени для меня. Нужно лишь играть на максимуме. В новом сезоне я буду более уверен в себе, поскольку теперь знаю свою цену», – сказал Лэнь.

Напомним, украинский баскетболист принял квалификационное предложение «Финикса» и следующий сезон отыграет в составе «Санз».

Источник — Планета Баскетбол

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