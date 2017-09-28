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Алексей ЛЭНЬ: «Получил информацию от других команд о своей ценности»

24-летний украинский баскетболист заявил, что теперь знает свою цену

  • 28.09.2017 20:18
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ukrainianwall.com. Алексей Лэнь
© ukrainianwall.com. Алексей Лэнь
Украинский центровой американского «Финикса» Алексей Лэнь прокомментировал подписание квалификационного предложения от своего клуба на 4,2 миллиона долларов за сезон.
 
«Лето было полно разочарований, но у меня и не было особых надежд, так как прошлый сезон оказался неудачным. Поэтому летом я хотел посмотреть, что мне предложат другие команды. А если эти предложения меня не удовлетворят, то остаться еще на год в «Финиксе». 
 
Но я доволен. Я получил информацию от других команд о своей ценности и о том, что мне нужно продемонстрировать в предстоящем сезоне. Я не могу влиять на решение тренера о количестве игрового времени для меня. Нужно просто играть на максимуме. В новом сезоне я буду более уверен в себе, поскольку теперь знаю свою цену», – сказал Лэнь.

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