НБА прогнозирует рост потолка зарплат в лиге

НБА проинформировала организации о первоначальном прогнозе величины потолка зарплат на два следующих сезона, сообщает «Yahoo Sports». Так в сезоне 2018-19 он должен составить 101 миллион долларов, а в сезоне 2019/2020 – 108 миллионов. В предстоящем сезоне 2017-18 потолок зарплат будет зафиксирован на уровне 99.1 миллиона долларов, что на 2 миллиона меньше, чем предполагалось в феврале нынешнего года.
Прогноз размера потолка зарплат регулярно корректируется в зависимости от общей суммы фактически заключенных контрактов на данный момент времени.
Источник — basket-planet.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.