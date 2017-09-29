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НБА прогнозирует рост потолка зарплат в лиге

За два сезона потолок зарплат вырастет на $2 и $7 миллионов соответственно

  • 29.09.2017 13:52
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nba.com. Ти Джей Уоррен
© nba.com. Ти Джей Уоррен

НБА проинформировала организации о первоначальном прогнозе величины потолка зарплат на два следующих сезона, сообщает «Yahoo Sports». Так в сезоне 2018-19 он должен составить 101 миллион долларов, а в сезоне 2019/2020 – 108 миллионов. В предстоящем сезоне 2017-18 потолок зарплат будет зафиксирован на уровне 99.1 миллиона долларов, что на 2 миллиона меньше, чем предполагалось в феврале нынешнего года.

Прогноз размера потолка зарплат регулярно корректируется в зависимости от общей суммы фактически заключенных контрактов на данный момент времени.

Источник — basket-planet.com

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