Сергей Лищук стал президентом новосозданного Ровно

В Ровно на базе мужского БК-93 ОШВСМ и женского «Сузирья» образован единый клуб «Ровно». Идейным вдохновителем создания клуба и его президентом стал экс-бигмэн сборной Украины воспитанник ровенского баскетбола Сергей Лищук. На презентации «Ровно» был представлен логотип клуба, выполненный в красно-белых цветах.

Мужская команда «Ровно» выступит в Высшей лиге. Она практически полностью состоит из местных исполнителей, ее наставником станет Михаил Переверзий, а играющим тренером – форвард Виктор Герасимчук.

Женская команда под руководством Вячеслава Ковалевского заявилась в Суперлигу.