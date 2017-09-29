Сергей Лищук стал президентом новосозданного Ровно

В Ровно на базе мужского БК-93 ОШВСМ и женского «Сузирья» образован единый клуб «Ровно». Идейным вдохновителем создания клуба и его президентом стал экс-бигмэн сборной Украины воспитанник ровенского баскетбола Сергей Лищук. На презентации «Ровно» был представлен логотип клуба, выполненный в красно-белых цветах.
Мужская команда «Ровно» выступит в Высшей лиге. Она практически полностью состоит из местных исполнителей, ее наставником станет Михаил Переверзий, а играющим тренером – форвард Виктор Герасимчук.
Женская команда под руководством Вячеслава Ковалевского заявилась в Суперлигу.
Источник — Планета Баскетбол
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