МБК Миколаїв підсилився Сергієм Поповим

МБК «Миколаїв» підписав контракт з 29-річним атакуючим захисником Сергієм Поповим.

Минулий сезон баскетболіст починав у «Кривбасі», в складі якого набирав 7.3 очка та робив 3.5 підбирання за 23 хвилини в середньому за гру в 12 матчах.

У березні Попов перейшов до одеської БІПи, де набирав по 3.5 очка та робив 2.3 підбирання за 20 хвилин в 4 поєдинках національної першості. До цього захисник з 2005 по 2016 роки виступав з южненський «Хімік».