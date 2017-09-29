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МБК Миколаїв підсилився Сергієм Поповим

29-річний атакуючий захисник продовжить кар'єру у складі «корабелів»

  • 29.09.2017 20:51
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МБК Николаев. Сергей Попов
© МБК Николаев. Сергей Попов

МБК «Миколаїв» підписав контракт з 29-річним атакуючим захисником Сергієм Поповим.

Минулий сезон баскетболіст починав у «Кривбасі», в складі якого набирав 7.3 очка та робив 3.5 підбирання за 23 хвилини в середньому за гру в 12 матчах.

У березні Попов перейшов до одеської БІПи, де набирав по 3.5 очка та робив 2.3 підбирання за 20 хвилин в 4 поєдинках національної першості. До цього захисник з 2005 по 2016 роки виступав з южненський «Хімік».

 

Источник — Федерация баскетбола Украины

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