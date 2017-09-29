Будівельник здобув перемогу в стартовому турі

Центральним матчем туру стартувала Суперліга Парі-Матч в Україні. Дві команди з медальними амбіціями зійшлися в боротьбі вже у першому ж матчі. Проте, через кадрові проблеми та низький відсоток реалізації кидків з гри інтриги в матчі практично не вийшло.



БК «Будівельник» – БК «Черкаські Мавпи» 87:53 (24:12, 17:9, 21:22, 25:10)



Найрезультативніші:

БК «Будівельник»: Отверченко 19оч, 9пб.

БК «Черкаські Мавпи»: Кольченко 16оч; Марінов 13оч.



Хід гри:



Новачок «Черкаських Мавп» Джефферсон виграв стартовий розіграш м’яча та повів свою команду в атаку. Вже за декілька миттєвостей той таки американець і відкрив рахунок у матчі влучним ближнім кидком.



Потім почалися такі собі гойдалки, коли команди по черзі виходили вперед у рахунку. Проте вже в середині першої чверті в Черкас почала проявлятися головна проблема: відсутність другого центрового. Як наслідок будівельники почали продавлювати черкасців та йти у відрив.



В другій чверті загальний малюнок гри не змінився: кияни продовжили домінувати на паркеті, а в Черкас до проблем з центровими додався ще й жахливий відсоток реалізації з гри. 41:21 після першої половини матчу.



В третій чверті гості дещо активізувалися та змогли мінімально виграти десятихвилинку завдядки індивідуальним зусиллям Кольченка та Марінова, які повели команду за собою в цьому періоді.



В заключній десятихвилинці Будівельник знову захопив лідерство та довів рахунок до розгромного – 87:53.



Герой матчу:



Кращим гравцем матчу став киянин Руслан Отверченко, який до 19 балів додав ще й 9 підбирань.