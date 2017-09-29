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Будівельник здобув перемогу в стартовому турі

Столичнна команда без проблем обіграла «Черкаські Мавпи»

  • 29.09.2017 21:12
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ФБУ
© ФБУ

Центральним матчем туру стартувала Суперліга Парі-Матч в Україні. Дві команди з медальними амбіціями зійшлися в боротьбі вже у першому ж матчі. Проте, через кадрові проблеми та низький відсоток реалізації кидків з гри інтриги в матчі практично не вийшло.

БК «Будівельник» – БК «Черкаські Мавпи» 87:53 (24:12, 17:9, 21:22, 25:10)

Найрезультативніші:

БК «Будівельник»: Отверченко 19оч, 9пб.
БК «Черкаські Мавпи»:  Кольченко 16оч; Марінов 13оч.

Хід гри:

Новачок «Черкаських Мавп» Джефферсон виграв стартовий розіграш м’яча та повів свою команду в атаку. Вже за декілька миттєвостей той таки американець і відкрив рахунок у матчі влучним ближнім кидком.

Потім почалися такі собі гойдалки, коли команди по черзі виходили вперед у рахунку. Проте вже в середині першої чверті в Черкас почала проявлятися головна проблема: відсутність другого центрового. Як наслідок будівельники почали продавлювати черкасців та йти у відрив.

В другій чверті загальний малюнок гри не змінився: кияни продовжили домінувати на паркеті, а в Черкас до проблем з центровими додався ще й жахливий відсоток реалізації з гри. 41:21 після першої половини матчу.

В третій чверті гості дещо активізувалися та змогли мінімально виграти десятихвилинку завдядки індивідуальним зусиллям Кольченка та Марінова, які повели команду за собою в цьому періоді.

В заключній десятихвилинці Будівельник знову захопив лідерство та довів рахунок до розгромного – 87:53.

Герой матчу:

Кращим гравцем матчу став киянин Руслан Отверченко, який до 19 балів додав ще й 9 підбирань.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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