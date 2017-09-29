Хімік переміг на виїзді в чорноморському дербі

В першому турі Суперліги южненський ««Хімік»» на виїзді здолав опір одеської БІПИ.



БІПА-Одеса – «Хімік» (Южне) – 68:84 (18:18, 12:23, 17:23, 21:20)



Найрезультативніші

БІПА-Одеса: Тищенко – 14 очок, 6 підбирань.

«Хімік»: Колтер – 24 очка, Павлов – 14; Петров – 13 очок, 11 підбирань.



Хід гри



Дебют зустрічі виправдав прогнозований статус дербі. Тищенко реалізував дві поспіль атаки господарів, зірвавши бурю овацій у місцевих фанів. Та одразу легіонер гостей Колтер змусив їх затихнути влучним триочковим. Як виявилося потім, ці стартові влучання стали знаковими. Саме Тищенко з Колтером стали найрезультативнішими. Перша чверть не визначила лідера. Останнім влучанням гості лише зрівняли рахунок.



Друга 10-хвилинка почалася результативною атакою Колтера. Згодом його влучна трійка збільшила перевагу южненців до 7 очок. Та господарі швидко відіграли різницю. Але ривок гостей наприкінці чверті та заключне дальнє влучання Колтера збільшило до великої перерви різницю до 11 очок.



Южненський американець за першу половину вже набрав 11 очок. Він же допоміг «Хімік»у випередити одеситів у реалізації. Особливо це було відчутно за триочковими: 5 забитих проти 1 у господарів.



У третій чверті тенденція продовжилася. БІПА хоча й набрала на 5 очок більше, але ж і пропустила ті самі 23. То ж перед заключною перервою різниця сягнула загрозливих для господарів 17-ти очок. При цьому в БІПИ так і залишився лише 1 реалізований триочковий. У суперника їх уже було 9.



Лише в заключній чверті Артамонов реалізував 2-й для команди дальній кидок. Та ситуація на майданчику не була такою, аби він допоміг господарям переломити гру. «Хімік» упевнено йшов до перемоги. Одеситам вдалося відіграти лише 1 очко.



То ж маємо гостьову стартову перемогу «Хімік»а в чорноморському дербі.



Герой матчу

Американський легіонер «Хімік»а Колтер додав гостям необхідного імпульсу, після якого южненців уже важко було стримати.



Наступні матчі

Одесити наступний поєдинок зіграють вдома 5 жовтня проти харківського «Політехніка». «Хімік» зіграє проти харків’ян також вдома 7 жовтня.





