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НБА. Уэстбрук подписал с Оклахомой 5-летний контракт на $205 миллионов

Договор вступит в силу с начала следующего сезона 2018-19

  • 29.09.2017 23:17
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Метки
nba.com. Расселл Уэстбрук
© nba.com. Расселл Уэстбрук

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук подписал с «Оклахома-Сити» новый пятилетний контракт на общую сумму 205 миллионов долларов. Договор вступит в силу с начала следующего сезона 2018-19.

Таким образом, на данный момент, Уэстбрук имеет гарантированное соглашение на шесть лет на общую сумму 233 миллиона долларов, что является рекордным показателем в истории НБА.

Источник — Планета Баскетбол

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