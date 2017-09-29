НБА. Уэстбрук подписал с Оклахомой 5-летний контракт на $205 миллионов

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук подписал с «Оклахома-Сити» новый пятилетний контракт на общую сумму 205 миллионов долларов. Договор вступит в силу с начала следующего сезона 2018-19.
Таким образом, на данный момент, Уэстбрук имеет гарантированное соглашение на шесть лет на общую сумму 233 миллиона долларов, что является рекордным показателем в истории НБА.
Источник — Планета Баскетбол
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