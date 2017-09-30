Суперліга. Миколаїв вдома переграв Запоріжжя

Відкрив рахунок в матчі на другій хвилині захисник Запоріжжя – Юрій Кондраков, проте за лічені секунди бігмен «Миколаєва» – Костянтин Анікієнко його зрівняв. За підсумками чверті команди не відпускали один одного в рахунку більше ніж на два пункти та завершили період з рівними цифрами на табло – 15:15.

В другій чверті почався перформанс Павла Буренко, який встигав і перехоплювати м’яч і раз по раз влучно атакувати кільце суперника.

Як результат - +4 для гостей після першої половини матчу.

Третя чверть певно стала переломним моментом для обох клубів: до середини періоду корабели зуміли наздогнати суперника, а далі і розвинути власну, семи очкову перевагу перед заключною десятихвилинкою.

Остання чверть розпочалася за семи балів переваги для корабелів, які в підсумку зуміли вистояти проти фінального натиску запоріжан та навіть збільшити власну перевагу ще на бал перед фінальною сиреною.

Суперліга. 1-й тур

МБК «Миколаїв» – БК «Запоріжжя» – 73:65 (15:15, 10:14, 25:14, 23:22)

МБК «Миколаїв»: Носков – 18+7 підбирань, Анікієнко – 15+4 підбирання

БК «Запоріжжя»: Буренко – 13+4 пыдбирання, Анісімов - 11