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Тренер Финикса: «Лэнь значительно прибавляет»

Эрл Уотсон публично похвалил украинского баскетболиста

  • 01.10.2017 09:48
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nba.com. Алексей Лэнь
© nba.com. Алексей Лэнь

Главный тренер «Финикса» Эрл Уотсон остался очень доволен игрой украинского центрового Алексея Лэня в открытом предсезонном двустороннем поединке, сообщает официальный сайт команды:

«Думаю, Алексей Лэнь значительно прибавляет».

Именно два точных штрафных украинца за 5 секунд до конца принесли его команде победу со счетом 52:51. Ранее Уотсон крайне редко публично хвалил Лэня.

Источник — basket-planet.com

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