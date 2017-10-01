Тренер Финикса: «Лэнь значительно прибавляет»

Главный тренер «Финикса» Эрл Уотсон остался очень доволен игрой украинского центрового Алексея Лэня в открытом предсезонном двустороннем поединке, сообщает официальный сайт команды:
«Думаю, Алексей Лэнь значительно прибавляет».
Именно два точных штрафных украинца за 5 секунд до конца принесли его команде победу со счетом 52:51. Ранее Уотсон крайне редко публично хвалил Лэня.
Источник — basket-planet.com
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