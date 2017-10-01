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Макс Конате став гравцем Будівельника

Дебютувати за київський клуб баскетболіст зможе вже 5 жовтня

  • 01.10.2017 12:41
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ФБУ. Макс Конате
© ФБУ. Макс Конате

Київський «Будівельник» знайшов заміну Ігорю Чумакову, який через травму коліна змушений пропустити пів року. Склад чемпіона України посилить потужний форвард – Макс Конате. У минулому сезоні Конате став найрезультативнішим гравцем Суперліги Пирі-Матч під час регулярного чемпіонату та кращим ребаундером регулярки. Виступаючи за «Запоріжжя», бігмен здобував 18.7 очок та виконував 9.1 підбирання. Завершував сезон Конате в естонському «Тарту-Рок» де у Балтійській лізі мав 7.8 очок та 6.7 підбирань у середньому за матч.

Це літом Конате провів у таборі національної збірної України, однак у список 12-ти гравців, які поїхали на чемпіонат Європи не потрапив. Очікується, що дебют Макса за «Будівельник» відбудеться уже 5-го жовтня, коли столичні зіграють на виїзді проти «Запоріжжя».

Источник — Федерация баскетбола Украины

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