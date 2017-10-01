Політехнік у рідних стінах дав бій Дніпру

Суперліга Парі-Матч. Перший тур

Харків, ПС «Локомотив»

«Політехнік» - «Дніпро» 72:84 (16:23, 26:13, 12:23, 18:25)

«Політехнік»: Козлов 15 + 5 підбирань, Барнс 14 + 5 підбирань, Рочняк 11, Хаджишехович 8, Йованович 7 + 5 передач - старт, Тарасенко 8 + 6 підбирань, Вуйович 6 + 8 підбирань, Рудаков 3 + 6 підбирань

«Дніпро»: Тимофеєнко 19 + 7 підбирань + 6 передач, Дзюба 18 + 10 підбирань, Ревзін 10 + 7 підбирань, Вільховецький 3, Закурдаєв 0 - старт, Загреба 11, Глєбов 10, Мішула 9, Шундель 4

Хід гри

У дебюті поєдинку на майданчику було багато сумбуру, однак гостям першим вдалося знайти слабкі сторони суперника. Харків'яни легко пропускали суперника в фарбу, чим користувалися бігмени Дзюба і Загреба. Центровий набрав за першу чверть 8 очок, реалізувавши всі свої кидки, і допоміг «Дніпру» виграти стартову десятихвилинку.

У другій чверті «Політехнік» зумів закрити трисекундну, завдяки чому зупинив суперника. Перший ривок харків'ян відбувся в середині другої чверті: спочатку Барнс втік у швидкий відрив, після чого «Дніпро» втратив на дузі Вуйовича і Козлова, за що моментально був покараний.

Господарі відчули впевненість і в результаті не тільки виграли чверть, а й половину. Екс-дніпрянин Тарасенко відвантажив своїй колишній команді триочковий і набрав ще два бали в швидкому відриві. Як підсумок, після 20 хвилин гри перевага вже була у харків'ян.

У третій чверті Дніпру знову вдалося перехопити ініціативу завдяки лідерської грі капітана. Тимофеєнко не тільки провів вдалий відрізок в атаці, а й відпрацьовував в захисті, розганяв швидкі відриви і знаходив партнерів відмінними скидками. Коли бігмена підтримали партнери, «Дніпру» вдалося повернути лідерство перед вирішальною десятихвилинкою.

У четвертій чверті харків'яни стали значно частіше помилятися, допустили багато втрат, віддали свій щит і в підсумку відпустили «Дніпро». Гості, які матч проводили більш широкою ротацією, довели перевагу до двозначної і розібрали суперника на частини у заключній десятихвилинці.

Герой матчу

Капітан гостей Тимофеєнко взяв на себе лідерство в найважчий для «Дніпра» період матчу. Його активність допомогла команді остаточно перехопити ініціативу.

Наступний матч

«Політехнік» свій наступний матч проведе 5 жовтня в Одесі проти місцевої БІПИ, а «Дніпро» гратиме вдома також проти одеситів, але на домашньому майданчику.