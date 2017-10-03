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Кремень усилился игроком Матча всех звезд Суперлиги

Амиль Хамзаев вернулся в Кремень

  • 03.10.2017 08:31
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Азербайджанський легіонер Аміль Хамзаєв, який минулого сезону успішно грав у складі БК “Кремінь” в Суперлізі, знову виступатиме за кременчуцьку команду. Наразі це буде сезон БК “Кремінь” у Вищій лізі, де кременчужани виступатимуть як у регулярній першості, так і у Кубку України.

В минулому сезоні Аміль провів 28 матчів в Суперлізі, в яких набирав 10,3 пункти, 3,4 підбирання, 0,5 передач, за 20,4 хвилини ігрового часу.

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