НБА. Голден Стэйт разобрался с Орландо, Мемфис уступил Сан-Антонио

«Орландо» – «Голден Стэйт» – 112:133 (34:41, 29:37, 28:24, 21:31)

«Орландо»: А. Гордон (29 + 7 подборов), Фурнье (22 + 5 передач), Д. Симмонс (18), Ди Джей Огастин (12), Э. Пэйтон (10 + 9 передач)

«Голден Стэйт»: К. Томпсон (27 + 5 передач), Дюрэнт (25 + 7 передач + 4 блок-шота), Стефен Карри (23 + 6 подборов + 10 передач), Д. Белл (16), Дрэймонд Грин (12 + 5 подборов + 10 передач), Касспи (11 + 6 подборов)



«Мемфис» – «Сан-Антонио» – 79:95 (18:24, 20:23, 21:21, 20:27)

«Мемфис»: М. Газоль (16 + 13 подборов), МакЛемор (14), Парсонс (12)

«Сан-Антонио»: Олдридж (22 + 6 подборов), Гей (18 + 5 подборов), Джинобили (1 + 7 подборов + 6 передач), Миллс (10)



«Оклахома-Сити» – «Миннесота» – 111:107 (42:33, 22:21, 21:25, 26:28)

«Оклахома-Сити»: Джордж (36 + 9 передач + 3 блок-шота), С. Адамс (27 + 6 подборов), Уэстбрук (15 + 9 подборов + 14 передач – 7 потерь)

«Миннесота»: Таунс (23 + 9 подборов), Уиггинс (23), Батлер (22 + 7 передач), Д. Тиг (11 + 10 передач), Дьенг (10)



«Вашингтон» – «Детройт» – 109:91 (26:26, 20:26, 35:15, 28:24)

«Вашингтон»: Маркифф Моррис (23 + 7 подборов), Портер (17 + 6 передач), Саторански (17), Гортат (12 + 12 подборов + 4 перехвата), Бил (10)

«Детройт»: Т. Харрис (15), Драммонд (14 + 17 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Брэдли (13 + 4 перехвата), Р. Джексон (12), Кеннэрд (10)



«Майами» – «Шарлотт» – 105:100 (22:30, 28:19, 29:26, 26:25)

«Майами»: Д. Ричардсон (27), Уэйтерс (19), Эллингтон (14), Т. Джонсон (12), Олийник (10 + 6 передач)

«Шарлотт»: М. Уильямс (16 + 6 подборов), Батюм (13 + 5 подборов + 5 передач), Картер-Уильямс (12 + 6 передач), К. Зеллер (12 + 5 подборов), Джереми Лэмб (12), Ховард (10 + 9 подборов), Кидд-Гилкрист (10 + 5 подборов)



«Торонто» – «Индиана» – 120:115 (27:32, 38:26, 29:31, 26:26)

«Торонто»: ДеРозан (26 + 5 подборов + 5 передач), Пелтль (18 + 6 подборов), Ибака (15 + 8 подборов), Валанчюнас (13 + 7 подборов), Лоури (11 + 7 подборов + 8 передач), ВанВлит (11 + 6 передач), Н. Пауэлл (10)

«Индиана»: Оладипо (36 + 7 подборов + 6 передач + 3 блок-шота), М. Тернер (17 + 6 подборов), Д. Коллисон (16 + 5 подборов + 6 передач), Т. Янг (12 + 7 подборов), Стивенсон (11)



«Чикаго» – «Сакраменто» – 106:107 (31:29, 29:32, 21:21, 25:25)

«Чикаго»: Джериан Грант (17 + 6 передач), Р. Лопес (14 + 5 подборов), Маркканен (14 + 5 подборов), Ципсер (14 + 5 подборов), Фелисио (12), Джастин Холидэй (11)

«Сакраменто»: З. Рэндольф (25 + 13 подборов), Богдан Богданович (19), Темпл (13 + 5 подборов), Коли-Стайн (10 + 5 передач + 4 блок-шота)



«Юта» – «Нью-Орлеан» – 114:108 (27:29, 16:26, 37:29, 34:24)

«Юта»: Митчелл (41), Беркс (24), Фэйворс (18 + 11 подборов + 5 передач), Инглс (13 + 5 подборов + 7 передач)

«Нью-Орлеан»: Казинс (23 + 13 подборов), Э. Дэвис (19 + 10 подборов), И. Мур (18), Д. Миллер (15), Рондо (13 + 8 подборов + 11 передач), Дрю Холидэй (11)