Миколаїв розгромив БІПу у домашьному матчі

Хід гри

Миколаїв вдало розпочав матч, реалізувавши 4 з 6 триочкових ще за першу чверть - 3 з них на рахунку капітана Онуфіева. БІПА мала перевагу на щитах, проте ідеальні кидкові покзателі господарів стали визначальними в дебютній чверті і дозволили «корабелам» отримати 7 очок переваги.

У другій чверті підопічні Поляха продовжили розстрілювати суперника з-за дуги - підключилися Тонченко і Шостуха. Коли одесити поступалися вже 12 очок Пудзирей спробував зупинити ривок суперника тайм-аутом, але «хвилина» не допомогла. Миколаїв грав на куражі і з кожною атакою збільшував свою перевагу, яке за підсумками 20 хвилин гри склало 23 очки.

На жаль для людей, які чекали в цьому матчі боротьби, її так і не вийшло. Вадиму Пудзирею не вдалося достукатися до підопічних в великій перерві. Миколаїв продовжив розстрілювати гостей з-за дуги в третій чверті і довів свою перевагу до максимальних 30 очок. БІПА, схоже, після складного матчу в Запоріжжі, у виїзному режимі не зуміла налаштуватися на другий матч за три дні. Гості атакували з жахливим відсотком, поступаючись супернику по всіх фронтах.

Але, варто зазначити, це був вечір «корабелів», які в цьому матчі закинули 52% триочкових (12 з 23), реалізувавши 55% кидків з гри. В результаті остання чверть перетворилася на формальне догравання поєдинку, у якому Миколаїв здолав суперника з рахунком 83:51, а Володимир Полях здобув другу перемогу в якості головного тренера «корабелів».

Миколаїв - БІПА 83:51 (22:15, 28:12, 19:13, 14:11) Миколаїв: Тонченко 10 + 7 передач, Шостуха 9 + 5 підбирань, Носков 14 + 5 підбирань + 4 перехоплення - 4 втрати, Онуфрієв 11, Кушніров 4 - старт; Анікієнко 6 + 9 підбирань + 2 блок-шота, Давидюк (13 + 5 підбирань, Мусієнко 5, Д. Бобров 2, Попов 9 + 4 передачі БІПА: Артамонов 4 + 7 передач, Луценко 7, Бєліков 10 + 5 підбирань - 4 втрати, Кривцов 5 + 3 блок-шота, Тищенко 7 - старт; Алфьоров 2, Ходов 3, Тихонов 7 підбирань, Воєвода 7, Волчанов 2, Балабан 2, Ефіанайі 2

Наступні матчі

Після двох домашнії поєдинків Миколаїв 8 грудня поїде у гості до Дніпра, а БІПА 10 грудня зіграє на виїзді проти Хіміка.