НБА. Голден Стэйт разобрался с Майами, Оклахома переиграла Сан-Антонио

«Майами» – «Голден Стэйт» – 95:123 (36:33, 24:29, 17:37, 18:24)
«Майами»: Г. Драгич (20), Олийник (14 + 7 подборов + 5 передач), Т. Джонсон (13), Д. Ричардсон (12)
«Голден Стэйт»: Стефен Карри (30), Дюрэнт (24 + 7 передач), К. Томпсон (19 + 5 подборов), Касспи (10 + 5 подборов)
«Лейкерс» – «Хьюстон» – 95:118 (27:27, 19:34, 27:24, 22:33)
«Лейкерс»: Кузма (22 + 12 подборов), Ингрэм (18 + 9 подборов + 5 передач), Колдуэлл-Поуп (16), Нэнс (15 + 8 подборов), Б. Лопес (10 + 5 подборов)
«Хьюстон»: Харден (36 + 9 передач), Э. Гордон (22), К. Пол (21 + 6 передач – 5 потерь)
«Оклахома-Сити» – «Сан-Антонио» – 90:87 (25:18, 29:25, 22:30, 14:14)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (22 + 10 подборов + 10 передач – 7 потерь), С. Адамс (19 + 10 подборов), Энтони (9 + 6 подборов)
«Сан-Антонио»: Диджонтей Маррэй (17 + 11 подборов + 5 передач), Давис Бертанс (16 + 5 блок-шотов), Ловернье (12 + 6 подборов)
«Нью-Йорк» – «Орландо» – 100:105 (25:36, 26:18, 25:24, 24:27)
«Нью-Йорк»: Бизли (21), К. Ли (19 + 5 подборов), Кантер (18 + 16 подборов), Л. Томас (11 + 5 подборов)
«Орландо»: Вучевич (34 + 12 подборов), Фурнье (20), Д. Симмонс (16 + 7 подборов), Э. Пэйтон (15 + 6 подборов + 5 передач), А. Гордон (10)
«Миннесота» – «Клипперс» – 112:106 (31:27, 29:28, 18:21, 34:30)
«Миннесота»: Батлер (33 + 8 подборов), Т. Гибсон (20 + 11 подборов), Таунс (15 + 12 подборов), Уиггинс (12), Джамал Кроуфорд (12)
«Клипперс»: О. Риверс (30 + 5 подборов + 5 передач), Л. Уильямс (23 + 5 подборов + 10 передач), Джордан (17 + 12 подборов), Хэррелл (10)
Источник — Sport.ua
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