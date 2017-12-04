Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НБА. Голден Стэйт разобрался с Майами, Оклахома переиграла Сан-Антонио

35 очков Хардена не оставили шансов «Лейкерс» в матче с «Хьюстоном»

  • 04.12.2017 09:48
  • 134 просмотров
  • 0 комментария
Метки
nba.com. Джеймс Харден
© nba.com. Джеймс Харден

«Майами» – «Голден Стэйт» – 95:123 (36:33, 24:29, 17:37, 18:24)
«Майами»: Г. Драгич (20), Олийник (14 + 7 подборов + 5 передач), Т. Джонсон (13), Д. Ричардсон (12)
«Голден Стэйт»: Стефен Карри (30), Дюрэнт (24 + 7 передач), К. Томпсон (19 + 5 подборов), Касспи (10 + 5 подборов)

«Лейкерс» – «Хьюстон» – 95:118 (27:27, 19:34, 27:24, 22:33)
«Лейкерс»: Кузма (22 + 12 подборов), Ингрэм (18 + 9 подборов + 5 передач), Колдуэлл-Поуп (16), Нэнс (15 + 8 подборов), Б. Лопес (10 + 5 подборов)
«Хьюстон»: Харден (36 + 9 передач), Э. Гордон (22), К. Пол (21 + 6 передач – 5 потерь)

«Оклахома-Сити» – «Сан-Антонио» – 90:87 (25:18, 29:25, 22:30, 14:14)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (22 + 10 подборов + 10 передач – 7 потерь), С. Адамс (19 + 10 подборов), Энтони (9 + 6 подборов)
«Сан-Антонио»: Диджонтей Маррэй (17 + 11 подборов + 5 передач), Давис Бертанс (16 + 5 блок-шотов), Ловернье (12 + 6 подборов)

«Нью-Йорк» – «Орландо» – 100:105 (25:36, 26:18, 25:24, 24:27)
«Нью-Йорк»: Бизли (21), К. Ли (19 + 5 подборов), Кантер (18 + 16 подборов), Л. Томас (11 + 5 подборов)
«Орландо»: Вучевич (34 + 12 подборов), Фурнье (20), Д. Симмонс (16 + 7 подборов), Э. Пэйтон (15 + 6 подборов + 5 передач), А. Гордон (10)

«Миннесота» – «Клипперс» – 112:106 (31:27, 29:28, 18:21, 34:30)
«Миннесота»: Батлер (33 + 8 подборов), Т. Гибсон (20 + 11 подборов), Таунс (15 + 12 подборов), Уиггинс (12), Джамал Кроуфорд (12)
«Клипперс»: О. Риверс (30 + 5 подборов + 5 передач), Л. Уильямс (23 + 5 подборов + 10 передач), Джордан (17 + 12 подборов), Хэррелл (10)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.