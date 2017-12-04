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7 тренерів отримали компенсації за підготовку гравців для Вищої ліги

Клуби, які заявили молодих гравців перерахували по 10 тисяч грн компенсаційних внесків за виконавця

  • 04.12.2017 20:14
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fbu.ua
© fbu.ua
7 тренерів уже отримали компенсації за підготовку гравців для команд Вищої ліги.
 
Тренер гравця, який ще не досяг 21 року і укладе свій перший професійний контракт із клубом Суперліги і Вищої ліги, отримає обов’язкову компенсацію. Таке правило уже діє в Україні. 
 
«Наразі 7 дитячих тренерів, чиї вихованці цього року уклали свої перші контракти із клубами Вищої ліги отримали компенсаційні виплати,» - говорить голова департаменту із організації і проведення змагань ФБУ Лариса Шабанова. 
 
Клуби Вищої ліги, які заявили молодих гравців перерахували по 10 000 гривень компенсаційних внесків за кожного виконавця, рівно половина суми адресно надходить на рахунок тренера, друга половина нараховується на рахунок установи (ДЮСШ, клубу тощо), яка підготувала гравця. Що важливо, при подальшому переході цих гравців до команд Суперліги, уже клуб Суперліги буде виплачувати додатково 15 000 гривень компенсації.
 
У разі підписання молодим баскетболістом першого професійного контракту із клубом Суперліги компенсаційна виплата буде одноразовою і складе 25 000, яких рівно половина дістанеться особисто тренеру, який підготував гравця, а інша половина спортивній школі, у якій той зростав.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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