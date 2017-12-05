Сборная Украины осталась на 19-м месте в обновленном рейтинге ФИБА

Международная федерация баскетбола опубликовала новый рейтинг национальных сборных, обновленный после первых отборочных матчей на Кубок Мира-2019, которые состоялись неделю назад.

Сборная Украины, выигравшая у Швеции и уступившая туркам, осталась на 19-м месте с показателем в 292,1 балла. Наш ближайший соперник по отбору на ЧМ-2019, сборная Латвии, находится на одну позицию выше. Турция идет 12-й, Швеция на 53-м месте.

Как и прежде, возглавляют рейтинг сборные США (836,2 балла), Испании (693,8 балла) и Сербии (642,1). Четвертой идет Франция, на пятое место поднялась Литва, опередившая Аргентину. Наибольший рывок за отчетный период удался сборной Косово, которая прыгнула на 86-е место с 96-го.