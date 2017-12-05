Финикс может предложить Лэню крупный контракт на следующий сезон

Генеральный менеджер «Финикс Санз» Райан МакДонах прокомментировал перспективы в команде украинского центрового Алексея Лэня.

«Я думаю, что каждый раз, когда у вас есть три традиционных центровых (Алексей Лэнь, Тайсон Чендлер и Грегом Монро), сложно задействовать всех их в каждом матче. Обычно все заигрывают только двух парней на такой позиции. Особенно в сегодняшней НБА, в эпоху быстрого темпа. Трудно задействовать более двух парней, я бы сказал, трудно найти минуты даже для двоих. Один из талантов Джея Триано — способность общаться и поддерживать игроков.

Я думаю, что он сообщил Алексею на прошлой неделе, почему тот не может играть и почему он всегда должен оставаться наготове. Мы, безусловно, открыты для того, чтобы Лэнь сталь частью долгосрочного будущего клуба. Никто не будет счастливее нас, если Алексей продолжит играть хорошо. Тогда мы дадим ему крупный контракт следующим летом. Это означает, что он должен заслужить большие деньги. Это также, вероятно, подразумевает то, что Лэнь должен показать стабильность в ходе 82 игр сезона», — отметил МакДонах.