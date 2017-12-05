Юшкин сменил Пудзырея на посту главного тренера БИПЫ

Одесская «БИПА» сменила главного наставника команды. Вместо Вадима Пудзырея команду будет тренировать Олег Юшкин.
Ассистентом главного тренера станет Александр Ворона.
Ранее Юшкин работал в клубе «Динамо-Одесса», который играл в Высшей лиге. Также 42-летний наставник тренировал южненский «Химик»
Добавим, что «БИПА» идет на 5 месте в украинской Суперлиге, имея в активе 6 побед в 11 матчах.
Источник — Basket.com.ua
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