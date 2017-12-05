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Юшкин сменил Пудзырея на посту главного тренера БИПЫ

Одесская команда сменила наставника

  • 05.12.2017 17:57
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ФБУ. Олег Юшкин
© ФБУ. Олег Юшкин

Одесская «БИПА» сменила главного наставника команды. Вместо Вадима Пудзырея команду будет тренировать Олег Юшкин.

Ассистентом главного тренера станет Александр Ворона.

Ранее Юшкин работал в клубе «Динамо-Одесса», который играл в Высшей лиге. Также 42-летний наставник тренировал южненский «Химик»

Добавим, что «БИПА» идет на 5 месте в украинской Суперлиге, имея в активе 6 побед в 11 матчах.

Источник — Basket.com.ua

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