Дуайт Ховард вошел в двадцатку лучших подбирающих в истории НБА

Центровой «Шарлотт» Дуайт Ховард, собрав 9 подборов в матче против «Орландо», опередил сразу двух экс-звезд лиги в списке лучших подбирающих в истории лиги – Пола Сайласа (12 357 подборов) и Дикембе Мутомбо (12 359). В этом рейтинге Ховард вышел на 19 место, на его счету 12 361 подбор за карьеру.

Чтобы обойти Чарльза Баркли, который расположен на 18-м месте, Ховарду необходимо собрать еще 186 отскоков.