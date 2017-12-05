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Дуайт Ховард вошел в двадцатку лучших подбирающих в истории НБА

На счету центрового «Шарлотт» больше 12-ти тысяч подборов за карьеру

  • 05.12.2017 21:20
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Центровой «Шарлотт» Дуайт Ховард, собрав 9 подборов в матче против «Орландо», опередил сразу двух экс-звезд лиги в списке лучших подбирающих в истории лиги – Пола Сайласа (12 357 подборов) и Дикембе Мутомбо (12 359). В этом рейтинге Ховард вышел на 19 место, на его счету 12 361 подбор за карьеру. 
 
Чтобы обойти Чарльза Баркли, который расположен на 18-м месте, Ховарду необходимо собрать еще 186 отскоков.

Источник — Basket.com.ua

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