БИПА-Одесса представила Олега Юшкина

Сегодня был представлен новый главный тренер одесского баскетбольного клуба «БИПА».

В последнее время Олег Александрович работал в новом одесском клубе «Динамо», выступающем в высшей лиге (восемь побед в восьми играх), однако об отставке речь не идет, поскольку с сегодняшнего дня Юшкин возглавляет совместный тренерский штаб, в состав которого также входят Геннадий Кузнецов и экс-тренер «Черкаських мавп-2», помощник главного тренера сборной Украины Александр Ворона.

Учитывая то, что теперь тренерский штаб будет нести ответственность за результат обеих команд, можно сделать вывод о своеобразном слиянии двух структур. Надеемся, это благоприятно повлияет на развитие клубов и возродит славу одесского баскетбола.

Добавим, что изменения произошли не только в тренерском штабе, а и в административно-менеджерском составе. Новым директором клуба стал президент «Динамо» Сергей Тымусяк.

