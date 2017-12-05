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БИПА-Одесса представила Олега Юшкина

Сегодня был представлен новый главный тренер одесского баскетбольного клуба «БИПА»

  • 05.12.2017 21:45
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ФБУ
© ФБУ
Сегодня был представлен новый главный тренер одесского баскетбольного клуба «БИПА».
 
В последнее время Олег Александрович работал в новом одесском клубе «Динамо», выступающем в высшей лиге (восемь побед в восьми играх), однако об отставке речь не идет, поскольку с сегодняшнего дня Юшкин возглавляет совместный тренерский штаб, в состав которого также входят Геннадий Кузнецов и экс-тренер «Черкаських мавп-2», помощник главного тренера сборной Украины Александр Ворона.
 
Учитывая то, что теперь тренерский штаб будет нести ответственность за результат обеих команд, можно сделать вывод о своеобразном слиянии двух структур. Надеемся, это благоприятно повлияет на развитие клубов и возродит славу одесского баскетбола.
 
Добавим, что изменения произошли не только в тренерском штабе, а и в административно-менеджерском составе. Новым директором клуба стал президент «Динамо» Сергей Тымусяк.
 
Теперь уже экс-наставнику «БИПЫ» Вадиму Пудзырею предложена работа в городской федерации баскетбола.

Источник — Думская

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